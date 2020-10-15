原标题：股价连跌三天 游戏股祸起买量、分成？

北京商报讯（记者 郑蕊）在连续两日的下跌后，国内游戏股仍未能摆脱走低的趋势。10月14日，包括盛迅达、世纪华通、游族网络、完美世界在内的游戏上市公司，均出现股价下跌，跌幅最高则超9%。对于此次下跌的原因，业内众说纷纭，有人认为是买量模式成本增加或影响游戏公司后期利润，也有声音指出可能与游戏开发商、渠道方未就分成比例达成一致有关。

公开数据显示，自10月12日起，国内多只游戏股便出现股价下跌，而在10月14日开盘后，游戏股则继续出现下跌的情况。截至10月14日收盘时，盛迅达股价下跌9.75%，同时世纪华通、完美世界、游族网络的股价跌幅均超3%，分别达到3.95%、3.35%和3.29%，此外，艾格拉斯、天舟文化、中青宝、顺网科技、巨人网络等公司，也出现不同幅度的股价下跌。

有观点认为，这或许与游戏公司的买量模式有关。北京商报记者了解到，目前不少游戏公司会选择在前期于社交媒体、短视频等不同平台投入大量推广费，数额可达到数亿元甚至是数十亿元以进行产品的展示，从而吸引用户，因此游戏公司进行买量已经成为当下的常规操作之一。

以今年国庆期间的手游为例，据DataEye-ADX平台的数据监测显示，该期间内，休闲品类买量产品数量居总榜第一，而在中重度题材中，传奇、仙侠品类买量游戏数量远超其他品类。整体来看，国庆期间手游买量市场日均投放10万组素材数，较2019年日均投放量近5万组同比涨幅超过100%。

买量模式虽然吸睛效果明显，但其弊端也引起了业内的重视。有券商曾提到，游戏公司买量模式会在未来出现成本上升、效率降低的情况，导致投资回报率下降，影响到公司净利润等业绩表现。

“游戏公司加大买量将会是发展趋势，尤其是精品作品，通过买量增加曝光量能够实现一定比例的用户转化，但随着游戏公司愈发看重买量，也不可避免地会推动整体的成本提升，是否会影响到净利润层面，便需要看游戏公司如何把控好中间的平衡。”游戏行业分析师赵勇如是说。

除了与买量模式有关外，对于此次游戏股股价的走低，还有观点认为是受到各方在渠道分成未能达成一致的影响，且近段时间上线的多款新游戏如《原神》《万国觉醒》等，多个应用软件平台均未在游戏公测时实现提供下载服务。有媒体报道称，多款游戏正与安卓等主流渠道开展谈判，期待利润链重新分配。而这实际也代表着内容方与平台方在争夺话语权，并试图为自身所在的阵营争夺更多的利好，以便于发展接下来的业务，在市场发展过程中不可避免。

不过，在赵勇看来，虽然目前尚不能明确此次究竟是哪种原因导致的游戏股股价下跌，但无论如何，均不会影响到游戏市场长期稳定发展的趋势。

根据伽马数据发布的《2020游戏产业趋势报告》，我国游戏市场整体仍保持着较好的发展态势，且2020年我国游戏市场预计实际销售收入超2700亿元，增幅不少于17%，其中移动游戏市场的实际销售收入预计能实现超2000亿元，并较去年同期提升超30%。

除了行业整体前景的乐观之外，企业的表现也较为稳健。截至10月14日，多家游戏上市公司已发布2020年前三季度业绩预报，其中大多数公司均实现报告期内归属净利润同比增长。

具体来看，电魂网络预计报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加1.5亿-1.9亿元，包括《梦三国》端游、《梦三国手游》复刻版充值收入同比有所增加；同时，恺英网络则预计前三季度的归属净利润为1.2亿-1.7亿元，同比增长68.21%-138.29%，原因与新产品《原始传奇》于第三季度上线运营表现良好，带来收益增加有关。

国盛证券在研报中指出，长期看来，5G时代终将到来，传媒板块在此带动下将迎来再一波上涨，在线娱乐相关的游戏、视频板块会持续受益。随着《原神》《万国觉醒》等各类新品在国内运营进一步深化，我国手游市场的竞争格局和榜单头部有望出现新的变化。上半年受益于产品周期及疫情下“宅经济”的双重影响，板块业绩高增，下半年进入新游密集上线期，随着行业全球化布局加速，5G、云游戏的落地，游戏板块将保持全年行业高增长，看好游戏股后续行情。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)