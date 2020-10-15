原标题：疑“杀猪盘”再现 嘉友国际股价离奇闪崩

北京商报讯（记者 刘凤茹）10月14日，嘉友国际（603871）盘中惊现“天地板”走势，引起市场极高的关注度。开盘秒涨停到快速跌停的走势，给了投资者当头一棒。从目前信息来看，在无公开的利空消息下，嘉友国际盘中股价离奇闪崩的背后，大概率属于“杀猪盘”再现。

交易行情显示，10月14日早盘嘉友国际平开，开盘不到1分钟的时间，买盘推动下的嘉友国际迅速打上涨停板。彼时嘉友国际股价报34.32元/股。据东方财富显示，嘉友国际早盘开盘后1分钟成交金额达到1.99亿元，而这1分钟的成交额远超前一个交易日全天的成交额。可惜好景不长，开盘尚不足10分钟，嘉友国际股价快速翻绿并跌停。截至10月14日上午收盘，嘉友国际被牢牢封死在跌停板上，报28.08元/股。

10月14日午后开盘，嘉友国际依旧延续跌停走势。当日下午2点40分左右，嘉友国际突然打开跌停板，股价有所回升。截至10月14日收盘，嘉友国际收于29.2元/股，跌幅为6.41%。嘉友国际在10月14日全天总共成交4.47亿元，换手率为26.36%。粗略计算，若是在高点34.32元/股买进的投资者，当日浮亏约15%。

据了解，嘉友国际于2018年2月上市，公司业务包括跨境多式联运综合物流服务以及在此业务基础上拓展的供应链贸易服务。进入2020年以来 ，嘉友国际业绩出现承压迹象。

虽说业绩承压，但自6月15日除权后，嘉友国际股价呈现一路震荡上涨态势。为何股价闪崩？是否是公司经营层面出现问题？带着上述疑问，北京商报记者多次致电嘉友国际董秘办公室进行采访，不过其相关人士表示，“相关负责人现在不在，随后给回电话”。但截至记者发稿，并未收到嘉友国际方面的相关回复。

有分析指出，嘉友国际可能遭遇了资金坐庄的情形，盘中闪崩跌停也可能是部分资金高位获利离场的信号。

然而，嘉友国际股价闪崩背后，更多指向前段时间被市场热议的“杀猪盘”疑似重现江湖。据媒体报道，投资群有“老师”在集合竞价阶段让大家以涨停价格全仓挂单买入嘉友国际，并表示抢筹时间很短，务必在收到消息后2分钟内快速完成挂单后截图登记，以保证9点30分开盘后第一时间成交，拉升封板。

北京商报记者亦从嘉友国际的股吧中检索到两条信息，一则是“谁还在杀猪盘的群？有最新消息吗？”另一则写到“我们成交完后就被踢出来了”，似乎印证了“杀猪盘”的说法。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)