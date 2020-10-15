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WTO撑腰 欧盟获准对美加征关税

陶凤 汤艺甜

2020年10月15日06:47  来源：北京商报
 
原标题：WTO撑腰 欧盟获准对美加征关税

　　对于没完没了的美欧航空制造业补贴争端，世界贸易组织（WTO）再次画上了一个休止符：欧盟诉求获得通过，每年最高可对近40亿美元的美国商品和服务采取反制措施。对于欧盟而言，在美国正式对其加征关税一年后，WTO的这次裁决意义重大，虽然金额相较于原定诉求有所降低，但也向美国传递出了绝不坐以待毙的态度。

　　在市场消息发酵了两周以后，WTO终于发布了正式的裁决结果。当地时间13日，日内瓦贸易官员表示，由于美国未遵守WTO对美国政府补贴波音公司一案的裁决，欧盟每年最高可对不超过39.9亿美元的美国商品和服务采取反制措施，该金额与2012年9月-2015年9月期间，美国华盛顿州对波音公司的减税补贴导致欧盟所受损失相当，包括空客3笔重大销售损失等负面影响。

　　作为全球的两大飞机制造业巨头，波音和空客分别在美国和欧盟的产业中占据着不可动摇的地位，双方对于波音和空客的庇护也由此拉开了无休止的争端大幕。

　　2004年10月6日，美国向WTO提起诉讼，指控欧盟以各种形式向空客提供非法补贴；紧随其后，欧盟也采取了同样的措施，向WTO起诉美国政府向波音公司提供非法补贴。之后指控和裁决不断。

　　最新一轮的起诉将加征关税纳入到了裁定结果中。2019年10月，在WTO的裁定下，美国正式对75亿美元欧盟输美产品加征关税，今年2月又把针对欧盟大型民用飞机的关税从10%上调至15%。

　　欧盟不甘示弱，于今年7月要求美国立即取消对空客征收关税的决定。彼时，欧盟贸易委员菲尔·霍根表示，WTO很快会就欧盟起诉波音非法补贴作出裁决，如果美国不愿与欧盟达成和解，欧盟将保留对美国采取制裁措施的权利。

　　如今，欧盟终于也扳回一城。虽然美国贸易代表莱特希泽当天在一份新闻公报中表示，华盛顿州的减税政策今年早些时候已经撤销，因此欧盟没有对美国产品实施报复的“有效基础”。但WTO仲裁员强调，美国的确通过这一减税政策向波音公司提供了非法补贴，不利于空客商用飞机的销售。

　　值得注意的是，近40亿美元的金额相较于欧盟的要求打了折扣。欧盟此前要求反制措施限额为每年约85.8亿美元，美国方面则称应不超过4.118亿美元。根据WTO的裁定，欧盟现在可以要求WTO争端解决机制授权其对美国采取反制措施，金额以此次裁决为准，一旦获得授权即可生效。

　　不过，欧盟似乎并不打算立即反击。欧盟贸易专员东布罗夫斯基斯在社交媒体上表示，他将与美国重新接触，“我们最希望的是协商解决。否则，我们将被迫捍卫我们的利益，并以适当的方式做出回应”。

　　当然，这可能并不简单，莱特希泽曾拒绝了欧盟的所有解决方案，强调美国方面的诉求为：一是欧盟承诺结束对空客的补贴，二是货币赔偿。

　　令事态更严峻的是疫情的冲击，航空业由此遭受了前所未有的冲击，各国政府都在加紧补贴。以波音为例，其13日发布的数据显示，三季度该公司交付了28架商用飞机，但与2019年同期交付的62架相比下滑了55%。

　　与此同时，欧盟仍在观望当前的形势。熟悉欧盟想法的3名官员称，欧盟有可能等到3周后美国大选结束再说。据了解，欧盟已经草拟了一份美国产品关税清单。上述官员称，虽然目标针对的是对美国总统特朗普及其共和党盟友的重要产业——包括飞机、煤炭、农产品和海产品，但欧盟可能按兵不动直至11月3日美国大选之后，看看是不是可能达成协议。

　　欧盟的这一打算并不意外，毕竟，与四处开火的特朗普相比，民主党总统候选人乔·拜登对欧盟的态度要友好得多，其首席外交政策顾问安东尼·布林肯曾表示，如果拜登赢得11月举行的总统大选，将结束特朗普对欧盟发起的“人为贸易战”。

　　中国现代国际关系研究院美国所学者孙成昊指出，从理念上来说，特朗普一直都是主张美国优先的，方式比较激进；相较之下，拜登团队其实已经释放了很多对欧洲有利的信息，比如在伊核协议、世卫组织等问题上，其与欧洲的认知是更契合的，不久前有报道提到英国开始接触拜登团队。

　　“如果拜登当选的话，至少欧洲与美国对话的空间会更大，当然也会坚持自己的诉求，但拜登团队可能不会像特朗普那样动不动就用关税去施压，而是会采取协商等更柔和的方式。”孙成昊表示。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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