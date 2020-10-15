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国际机构看好中国经济并非“偏向”

谭浩俊

2020年10月15日06:48  来源：北京青年报
 
原标题：国际机构看好中国经济并非“偏向”

　　谭浩俊

　　近一段时间以来，国际机构纷纷发布关于世界经济的预测和展望报告。比较一致的观点是，2020年的世界经济，只有中国能够保持正增长，其他国家都将是负增长。

　　国际货币基金组织（IMF）对中国经济2020年增长率预计为1.9%，比6月预测值1%提高了0.9个百分点，并预测中国2021年经济增速将达8.2%。世界银行预测的数据是，今年中国经济增速将达2%，比6月初的1%上调1个百分点，同时预计中国明年经济将增长7.9%。三大评级机构之一的惠誉，对中国2020年经济增长的预期最高，为2.7%，比此前的1.2%提高了1.5个百分点，并预测明年中国经济增长将加快至7.5%。其他一些国际组织或机构，对中国经济的预测和展望，大多也在2%和8%左右，一致看好中国经济。

　　国际机构纷纷看好中国经济，显然不是国际机构对中国的偏爱，更不是偏向。事实上，就在前两年，有些国际机构还在唱衰中国经济。这些机构的态度之所以发生从唱衰到看好的转变，决不是他们对中国的态度变好了，对中国的感情变深了，而是中国经济的稳定向好，尤其是中国政府在驾驭复杂局面方面的能力，让有些国际机构不得不做出这样的转变。

　　中国能够在遭受疫情强烈冲击和影响下，齐心协力，共抗疫情，加快复工复产、及时恢复供应链，加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。在此基础上，还积极主动帮助世界上其他国家抗击疫情，足以证明中国在应对疫情影响和稳定经济方面的能力，特别是驾驭复杂局面的能力。

　　中国作为一个人口大国，防控疫情的压力巨大。特别是疫情发生时，适逢春节，人口流动更广更多更大。在这样的情况下，中国用短短三个月时间，就基本控制住了疫情。在全球疫情蔓延后，又严防输入，有效地控制住了疫情境外输入问题。正是因为疫情防控工作做得好，才能够顺利复工复产，让更多生产要素流动起来，快速释放居民消费潜力。

　　即便在推进复工复产过程中，中国也没有放松疫情防控，而是两手抓、两手都得硬，大大提升了复工复产复业的效率。特别是十一国庆长假，一系列经济数据展示出了中国疫情防控的重大胜利，也给了广大居民进一步释放消费热情的信心和决心。今年十一国庆长假，全国共接待国内游客6.37亿人次，实现国内旅游收入4665.6亿元，按可比口径同比分别恢复79%和69.9%。餐饮、线下商场、旅馆、影院等，也都恢复了七成左右。

　　就企业层面来看，自步入复工复产通道以来，从中央到地方就采取一系列的政策措施，推动企业复工复产，快速打通供应链。尤其对中小微企业，政策如雨，从金融到财政，从宏观到微观，可以说是哪里需要哪里下，哪方面缺水就哪方面补。同时，还借助应对疫情的机会，进一步推动行政审批制度改革，简化工作程序，提高服务效率。这一切都对企业复工复产发挥了积极作用。到目前为止，绝大多数企业都基本恢复正常水平，这为企业进一步扩大市场需求、全面复产打下了坚实基础。

　　所以，国际机构看好中国经济，并不是偏向中国，而是中国用行动回答了许多国家没法回答的问题，克服了许多国家没有克服的困难，解决了许多国家没有解决的难题。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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