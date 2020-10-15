原标题：4组数据折射深圳经济特区40年发展

深圳，因改革开放而生，因改革开放而兴。回望40年，这座城市带给我们太多的激动、温暖与期待。从4组重要数据，我们可以感受到“创新之城”与众不同的城市气质和时代脉动。

6个90%

90%以上的创新型企业是本土企业、90%以上的研发机构设立在企业、90%以上的研发人员集中在企业、90%以上的研发资金来源于企业、90%以上的职务发明专利出自企业、90%以上的重大科技项目发明专利来源于龙头企业……

研究深圳的学者，无不关注这一独特的创新现象——6个90%。尊重企业的创新主体地位，是这一现象的基本逻辑。

企业是创新之母，企业创新需要良好的环境。

华为创始人任正非这样解释当初为何选择在深圳创业：1987年这里出台的文件明晰了民营企业产权，没有这个文件就不会创建华为。

从第一个打破平均主义“大锅饭”工资制度等诸多“第一”，到近期的企业“秒批”系统上线，深圳优化营商环境的改革，一直在路上。

一位深圳上市公司负责人说，深圳“营商环境令企业觉得舒适，政府就像空气，平时没感觉到存在，需要的时候又无处不在”。

制度改革“营养”浇灌的肥沃土壤，不断长出“春笋企业”。腾讯、中兴、迈瑞、大疆……如今，一批科技巨子已从深圳走向世界。众多企业此起彼伏推出新技术、新产品，形成“百万雄师过大江”的竞争创新局面，不断显现创新“规模效应”。

4.9%研发投入占比

“深圳全社会研发投入占GDP比重达4.9%左右，处于世界领先水平，在全球率先实现5G独立组网全覆盖，高新技术产业发展成为全国的一面旗帜。”广东省省长马兴瑞近期在国新办发布会上表示。

研发投入比重，是重要的科技实力、潜力评价标尺，如今深圳已与以色列相当。

艰难困苦，玉汝于成。曾几何时，深圳企业多以“三来一补”为主。

1991年，李西廷和同事成立迈瑞医疗，资金紧张、人员不足，一开始主要代理医疗器械贸易。如果继续做风险低、来钱快的医疗器械代理，迈瑞也能“过得很滋润”；但没有核心技术，可能被“卡脖子”。

李西廷下定决心搞自主研发。“科技企业必须自主创新，不能看什么赚钱就干什么。”李西廷说。

如今，迈瑞已走过近30年的自主研发之路，监护、除颤、麻醉、超声等产品的市场占有率均居全球前六、中国前三。2020年上半年财报显示，迈瑞研发费用9.03亿元，同比增长28.07%，研发费用占总营收比重约为8.55%。

1206个公园

截至目前，深圳已建成各类公园1206个，提前完成“千园之城”建设目标。不少市民开玩笑，不到2000平方公里的深圳，已分不清是“城市建了很多公园”还是“公园里建了座城市”。

中国（深圳）综合开发研究院常务副院长郭万达说，美好环境得益于产业创新、制度创新。高附加值、绿色、低能耗的绿色经济体系，严厉“红线”、严格考核的生态文明体制改革，使深圳“生态红利”持续释放。

山海连城，是深圳的最新生态规划“施工图”。

楼影入水、蜿蜒清澈的大沙河犹如“城市项链”穿越城区，一路奔流入海。其中一段河道是深圳赛艇和龙舟运动的热门水域，在这里荡起双桨，仿佛瞬间逃离了城市的喧嚣。难以想象，全长13.7公里的大沙河5年前还是让人避之不及的“臭水河”。

南山区文化广电旅游体育局局长周保民表示，南山计划建设一条15公里的绿道，串联大沙河和大小南山，形成一个贯穿全区、拥有山河湖海景观的长约50公里的运动路径。

208万志愿者

“来了就是深圳人”后面还有一句话：“来了就做志愿者。”从不到20人的“小鲜肉”发展到208万人的“大块头”，随处可见的“红马甲”们，为这座城市烙下“志愿者之城”印记。

1989年，一条由19名爱心人士轮流接听的“为您服务”热线电话，成为“志愿者之城”的萌芽，年轻的来深“弄潮儿”在这片陌生的土地上有了寻求帮助的途径。2011年，深圳举行的第26届世界大学生运动会，带动大量社会力量加入志愿者队伍。大运会时成立并保留下来的志愿服务U站，此后成为深圳志愿服务的重要载体。

深圳积极发挥志愿服务在参与社会治理、推动可持续发展中的重要作用。值守治水U站、沿河巡查排污、监测水质预警……这是志愿者河长石兰涛的一天。在深圳，像石兰涛这样的志愿者河长有702名，在他们的引领下，参与治水工作的“河小二”志愿者超过10万名。“深圳志愿服务已经不限于基础性的公共服务，‘志愿者之城’建设最终指向社会共识的凝聚，实现社会主义核心价值观的最广泛传播和普及。”共青团深圳市委书记方琳说。

据新华社

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)