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古巴进行货币改革 取消双轨制和汇率体系

2020年10月15日06:49  来源：新华社
 
原标题：古巴进行货币改革 取消双轨制和汇率体系

　　新华社电 古巴政府13日宣布包括取消双轨制货币和汇率体系在内的货币改革初步计划。

　　古巴落实发展纲要委员会主席马里诺·穆里略当天在一档广播电视直播节目中说，货币改革将包括统一货币与汇率体系、改革国家补贴体系和民众收入体系。

　　穆里略表示，古巴将恢复单一汇率制，废除可兑换比索，保留比索，以促进经济有效运转；政府将提高民众工资、退休金等收入，以应对货币与汇率并轨后可能出现的比索贬值；此外，政府将取消过多补贴，将“补贴商品”变为“补贴个人”，以寻求合理分配财富。

　　目前，古巴流通比索和可兑换比索两种法定货币，其中可兑换比索与美元等值。古巴国有部门记账时，1可兑换比索相当于1比索，而在银行等兑换点，1可兑换比索可兑换约24比索。

　　穆里略表示，并轨进程开始后至少6个月内将保留现有汇率，使民众有充足时间兑换，避免利益受到影响。穆里略说，取消货币和汇率体系双轨制并不能解决古巴经济所有问题，但只有进行货币与汇率并轨才能推动其他经济改革。

　　可兑换比索也被称作新比索，诞生于1994年。自那时起，古巴一直实行双轨制货币和汇率体系。近年来，古巴政府有意推动货币改革，但因其对经济和民生有很大影响而进展缓慢。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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