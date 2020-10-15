央行：利率水平与当前经济基本面总体匹配

在14日举行的三季度金融统计数据新闻发布会上，中国人民银行货币政策司司长孙国峰在回答《经济参考报》记者提问时表示，近几个月随着疫情得到有效控制，国内经济复苏态势良好，央行政策利率和贷款市场报价利率LPR均保持稳定，市场利率围绕央行政策利率运行，利率水平与当前的经济基本面总体是匹配的。下一阶段，人民银行将根据形势变化综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕，支持货币供应量和社会融资规模合理增长，为确保全面建成小康社会和经济高质量发展提供良好的货币环境。

根据当日央行公布的数据，9月新增金融机构人民币贷款1.9万亿元，环比多增6200亿元，同比多增2100亿元；9月社会融资规模增量为3.48万亿元，比上年同期多9630亿元；9月末广义货币（M2）余额216.41万亿元，同比增长10.9%，增速分别比上月末和上年同期高0.5个和2.5个百分点。

9月多项金融数据超过市场预期，前三季度多项数据呈现出总量增长和结构优化的特点。初步统计，今年前三季度社会融资规模累计增量29.62万亿元，比上年同期多9.01万亿元。“前三季度社会融资结构有三大特点：一是金融机构加大对实体经济的信贷支持力度。前三季度金融机构对实体经济发放的人民币贷款增加16.69万亿元，接近上年全年16.88万亿元的水平，比上年同期多增了2.79万亿元；二是实体经济从债券市场和股票市场获得的直接融资大幅度增加；三是金融体系配合财政持续发力，政府的债券融资力度很大。”中国人民银行新闻发言人、调查统计司司长阮健弘在发布会上表示。

另据阮健弘介绍，今年前三季度企业贷款保持平稳增长，9月末企业贷款同比增长12.3%，比上年末和上年同期分别高1.8和1.9个百分点。企业中长期贷款增长也从3月开始就持续加快，9月末余额增速达14.8%，是2018年以来的最高点。9月末普惠小微贷款余额达14.6万亿元，同比增长29.6%，增速比上年末高6.5个百分点，最近7个月增速连创新高。

“广义货币（M2）和社会融资规模增速明显高于上年，实体经济融资成本显著降低，有力支持了实体经济，我国将成为今年主要经济体中唯一正增长的国家。”孙国峰表示。

谈及未来的货币政策，孙国峰表示，我国经济运行正处于向高质量发展转变的关键期，货币政策坚持稳健取向不变，更加灵活适度，更加精准导向，以中国特色社会主义制度优势的确定性应对各种不确定性，完善跨周期设计和调节，维护正常货币政策空间，平衡好内外部均衡，处理好短期和长期的关系，实现稳增长和防风险长期均衡。

他还表示，下一阶段人民银行将继续灵活运用中期借贷便利、公开市场操作、再贷款再贴现等多种货币政策工具，满足经营机构合理的短期、中期、长期流动性需求，既保持流动性合理充裕，促进货币供应量和社会融资规模合理增长，也不搞大水漫灌，为做好“六稳”“六保”、支持经济高质量发展提供适宜的流动性环境。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)