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办好第三届进博会和第128届广交会 商务部将出更多举措促外贸稳中提质

记者 王文博 北京报道

2020年10月15日06:51  来源：经济参考报
 
原标题：商务部将出更多举措促外贸稳中提质

　　14日，记者从商务部外贸数据解读发布会上获悉，在前三季度我国外贸交出超预期答卷的基础上，第四季度还将推出更多举措，包括办好第三届进博会和第128届广交会，加快培育新业态新模式等，全力以赴完成全年外贸促稳提质目标任务。

　　“前三季度我国外贸回稳向好、好于预期，贡献增强，富有活力。”商务部外贸司司长李兴乾介绍，从历史比较看，进出口规模创同期新高。前三季度，我国进出口总额23.12万亿元人民币，增长0.7%。其中，出口12.71万亿元，增长1.8%，进口10.41万亿元，下降0.6%。我国进出口、出口规模均创历史同期新高。

　　从横向比较看，国际市场份额稳步提升。根据世贸组织数据，今年上半年，我国出口增速高于全球平均水平7.8个百分点，国际市场份额较去年同期提高1个百分点以上，创历史同期新高。贸易规模与市场份额双双提升，同创新高，是中国外贸基本盘和综合实力决定的。

　　李兴乾同时指出，疫情的进一步蔓延将导致国际市场需求继续萎缩，全球产业链供应链受阻，不确定、不稳定因素明显增多，中国外贸面临的形势依然复杂严峻。作为外贸主管部门，商务部将与各方一道，坚决做好“六稳”工作、落实“六保”任务，保外贸主体、保市场份额、保产业链供应链稳定，着力推进贸易创新发展。

　　“第四季度，要紧紧围绕构建新发展格局，统筹优化国际市场布局和国内区域布局，加快培育外贸新业态新模式，推动外贸创新发展。要积极扩大进口，精心办好第三届进博会和第128届广交会，全力以赴完成全年外贸促稳提质目标任务。”李兴乾说。

　　具体来看，将重点采取6项举措：一是狠抓稳外贸政策落实，切实为企业纾困解难，降低企业成本；二是支持企业抓订单拓市场，在网上办好第128届广交会，促进线上线下展会融合发展；三是加快跨境电商、市场采购贸易方式等新业态新模式发展，布局建设一批海外仓；四是支持适销对路的出口产品开拓国内市场，推动内外贸融合发展；五是积极扩大进口，办好第三届进博会，培育一批进口贸易促进创新示范区；六是深化外贸领域“放管服”改革，继续提升贸易便利化水平，改善营商环境。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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