多地推上市公司鼓励计划 新兴产业成发力重点

近日，福建省地方金融监督管理局公布2020年度省重点上市后备企业名单，鼓励有关部门“一企一策”帮助协调解决省重点上市后备企业在上市、挂牌过程中遇到的问题。而湖北、北京等多省市日前推出专项政策支持上市公司，提出用地、审批、奖补等多项举措，帮助地方企业借力资本市场拓展融资渠道。从行业来看，高新技术企业以及5G、集成电路为代表的新兴产业是各地政策落地的重点。

在此前结束的“2020湖北高质量发展资本大会”上，武汉市提出了实施上市公司倍增计划，每年“储备一批、培育一批、辅导一批、申报一批、上市一批。”此前，北京市启动科创类企业上市“钻石工程”，共同培育科创企业优质上市后备资源。

从行业来看，北京市“钻石工程”主要聚焦掌握关键核心技术、彰显全国科技创新中心实力的上市公司。广州“领头羊”计划同样提出，到2022年，争取符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的高新技术企业和集成电路、5G等战略性新兴产业领域的新增上市公司，占全市新增上市公司的比重超过30%。

实际上，随着今年以来创业板改革并试点注册制顺利落地，新股发行常态化的推进和审核流程的优化，我国企业股权融资环境正在不断提升。证监会公司债券部副主任卢大彪此前介绍，今年1-8月，沪深两市共有227家企业首发上市，融资额达到3070亿元。今年1-8月挂牌公司利用新三板实现融资229.13亿元。

针对上市公司的长期发展，各地也早有规划，纷纷推出“行动方案”。云南省出台《云南省推进企业上市倍增三年行动方案（2019-2021年）》，除在税收、用地、审批等方面提供支持外，还对成功上市的企业给予较大力度奖励。湖南则出台了《关于加快推进企业上市的若干意见》，明确提出“引导上市公司做强做优”，提升上市后备企业“质地”。

卢大彪表示，未来将持续做好股票发行的审核工作，按照注册制的理念，持续稳步推进新股发行常态化，提高审核工作的透明度，优化审核流程，缩短审核周期，支持更多符合条件的企业上市融资。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)