人民网>>财经

多地推上市公司鼓励计划 新兴产业成发力重点

2020年10月15日06:52  来源：经济参考报
 

　　近日，福建省地方金融监督管理局公布2020年度省重点上市后备企业名单，鼓励有关部门“一企一策”帮助协调解决省重点上市后备企业在上市、挂牌过程中遇到的问题。而湖北、北京等多省市日前推出专项政策支持上市公司，提出用地、审批、奖补等多项举措，帮助地方企业借力资本市场拓展融资渠道。从行业来看，高新技术企业以及5G、集成电路为代表的新兴产业是各地政策落地的重点。

　　在此前结束的“2020湖北高质量发展资本大会”上，武汉市提出了实施上市公司倍增计划，每年“储备一批、培育一批、辅导一批、申报一批、上市一批。”此前，北京市启动科创类企业上市“钻石工程”，共同培育科创企业优质上市后备资源。

　　从行业来看，北京市“钻石工程”主要聚焦掌握关键核心技术、彰显全国科技创新中心实力的上市公司。广州“领头羊”计划同样提出，到2022年，争取符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的高新技术企业和集成电路、5G等战略性新兴产业领域的新增上市公司，占全市新增上市公司的比重超过30%。

　　实际上，随着今年以来创业板改革并试点注册制顺利落地，新股发行常态化的推进和审核流程的优化，我国企业股权融资环境正在不断提升。证监会公司债券部副主任卢大彪此前介绍，今年1-8月，沪深两市共有227家企业首发上市，融资额达到3070亿元。今年1-8月挂牌公司利用新三板实现融资229.13亿元。

　　针对上市公司的长期发展，各地也早有规划，纷纷推出“行动方案”。云南省出台《云南省推进企业上市倍增三年行动方案（2019-2021年）》，除在税收、用地、审批等方面提供支持外，还对成功上市的企业给予较大力度奖励。湖南则出台了《关于加快推进企业上市的若干意见》，明确提出“引导上市公司做强做优”，提升上市后备企业“质地”。

　　卢大彪表示，未来将持续做好股票发行的审核工作，按照注册制的理念，持续稳步推进新股发行常态化，提高审核工作的透明度，优化审核流程，缩短审核周期，支持更多符合条件的企业上市融资。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

回稳向好贡献增强 前三季度我国外贸好于预期　　人民网北京10月14日电 （孙阳）日前，商务部外贸司负责人在谈到2020年1-9月我国外贸运行情况时表示，今年以来，疫情对我国外贸发展带来严重冲击，困难和挑战前所未有。商务部坚决贯彻党中央、国务院决策部署，把稳外贸作为重中之重，密切跟踪研判…【详细】

财经

税收数据透视经济发展：国内市场整体回暖 对外开放积蓄动能　　今年，突如其来的新冠肺炎疫情让中国经济经历复杂开局。随着国内大循环、国内国际双循环的不断畅通，中国经济社会发展按下“重启键”，新发展格局下市场逐渐回暖。如今，市场主体的“元气”恢复如何？从税收数据视角可以找到答案。 双节叠加 “十一”期…【详细】

财经

海关总署：三季度我国进出口同比增长7.5% 前8个月累计增速转负为正　　人民网北京10月13日电 （栗翘楚）“据海关统计，前三季度，我国货物贸易进出口总值23.12万亿元人民币，比去年同期增长0.7%。其中，三季度我国进出口8.88万亿元，同比增长7.5%。”今天上午，海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文在…【详细】

财经

海关总署：前三季度我国外贸进出口整体表现好于预期　　人民网北京10月13日电 （栗翘楚）据海关总署统计，今年前三季度我国外贸进出口同比增长0.7%。针对我国外贸进出口实现正增长的主要原因，海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文表示，前三季度，我国累计进出口总值年内首次实现同比正增长。前三季…【详细】

财经

海关总署：推动稳外贸稳外资56条措施落地见效　　人民网北京10月13日电 （栗翘楚）今天上午，国新办举行新闻发布会，针对海关在稳外贸方面的主要工作，海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文介绍，海关坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，聚力“六稳”“六保”，统筹做好口岸疫情防控和促进外贸稳…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved