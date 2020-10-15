美欧航空补贴争端难平 世贸组织发布仲裁报告

世界贸易组织13日发布的仲裁报告显示，由于美国政府持续对波音公司进行违规补贴，欧盟有权每年对约40亿美元的商品和服务加征关税。分析指出，世界贸易组织裁决可能导致欧美贸易紧张关系升级，也可能开启双方进一步磋商解决问题的大门，从而避免继续采取关税措施。

世界贸易组织13日发布欧盟诉美国大型商用飞机补贴案贸易报复水平仲裁报告。报告显示，在2012年9月至2015年9月期间，美国华盛顿州政府以减税手段违规补贴波音公司，造成空客公司飞机销售和进出口损失。由于美国政府逾期未执行世贸组织裁决，继续对波音公司实施违规补贴，因此欧盟有权每年对不超过39.9亿美元的美国进口商品和服务实施加征关税等贸易报复措施，以抵消美国违规措施对欧盟造成的损失。

欧盟委员会负责贸易事务的执行副主席东布罗夫斯基斯在社交媒体表示，欧盟将立即与美方联系，以“积极和建设性的”态度确定下一步行动。“我们强烈希望能够通过谈判解决问题，否则将被迫保护自身利益，以适当方式予以回应。”东布罗夫斯基斯表示，希望避免相互采取有害的制裁和反制裁措施，呼吁美国停止加征关税来解决纠纷。

美国贸易代表莱特希泽表示，华盛顿州的减税政策今年早些时候已经撤销，因此欧盟没有对美国产品实施报复的“有效基础”。欧洲国家政府对空客实施大规模补贴，给美国飞机制造业工人和企业造成损害。莱特希泽表示，近日美国向欧盟提交了解决方案，正在等待回复，美方将加强与欧盟间的谈判，帮助飞机制造业重新恢复公平竞争环境。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)