公安部严厉整治非法开办贩卖“两卡”违法犯罪

国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议全国“断卡”行动部署会10月10日召开，公安部副部长、部际联席会议召集人杜航伟出席并讲话。他强调，非法开办贩卖电话卡、银行卡是电信网络诈骗案件持续高发的重要根源，危害十分严重。要切实增强开展“断卡”行动的使命感责任感紧迫感，进一步提高政治站位，采取坚决果断措施，严厉打击整治非法开办贩卖电话卡、银行卡违法犯罪，坚决遏制电信网络诈骗犯罪高发态势，切实维护社会治安大局稳定。
会议要求，要打击整治惩戒多管齐下，坚决打赢“断卡”行动攻坚战。各地各部门要坚持以打开路，以打促治，以打促防，综合采取多种措施，集中抓获一大批非法开办贩卖“两卡”违法犯罪团伙，整治一大批“两卡”违法犯罪猖獗的重点地区，惩戒一大批“两卡”违法失信人员，全力斩断非法开办贩卖“两卡”产业链，坚决铲除电信网络诈骗犯罪滋生土壤。
会议强调，要强化侦查打击，重点打击长期从事收购贩卖“两卡”的人员，用足用好法律，挂牌督办重点案件，依法从严惩处涉“两卡”犯罪团伙，坚决打出声威打出实效。要强化重点整治，压实地方党委政府主体责任，严厉整治重点地区；坚持刀刃向内，严厉整治重点行业。要按照“谁开卡、谁负责”的原则建立机制，完善工作举措，健全技术手段，强化约谈问责，全力切断非法开办“两卡”通道。
今年以来，按照全国打击治理电信网络新型违法犯罪工作电视电话会议部署要求，各地各部门深入开展打击治理工作，全国共破获电信网络诈骗案件15.5万起，抓获嫌疑人14.5万名，同比分别上升65.6％和74.1％；累计封堵涉诈域名网址21万个，拦截处置诈骗电话5100万余次、诈骗短信6.3亿余条，成功止付冻结涉案资金1000余亿元。
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