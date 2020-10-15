线下市场或成跨境支付新增长点

本报讯 2018年全球跨境支付总金额达125万亿美元，预计到2022年将达到218万亿美元。其中，跨境电商是第三方跨境支付依托发展的重要领域，2019年中国跨境电商行业规模为5.5万亿元。

但新冠肺炎疫情的发生导致国际物流线路严重受阻，今年以来，与跨境电商相关的线上第三方跨境支付首次出现高达24.2%的负增长。艾瑞咨询日前发布的《2020中国第三方跨境支付行业研究报告》显示，尽管C端跨境支付在线上增势放缓，但线下多元连接将成行业新增长点，规模有望在2023年超越线上。

伴随疫情防控常态化后出境旅游及出国留学消费市场的恢复反弹，跨境支付的线下增速将快速回归高位线。据艾瑞预测，到2022年，中国第三方跨境支付C端市场的线上支付规模增速预计在11.1%，而线下则有望高达61.5%；到2023年，前者的市场规模预计在9376.9亿元，后者则有望首次超过前者，达9740.7亿元。

当线下跨境支付成为行业未来的新增长点时，C端市场将是破局关键。如何提供更好的出境游服务，如何通过新场景拓展和新技术升级实现流量变现，成为业界关切和竞争所在。

看到以中国粤港澳大湾区和东南亚为代表的区域的C端跨境支付的线下市场呈现出多元化的场景升级需求，蚂蚁集团推出的Alipay＋解决方案通过与全球伙伴合作，用技术连接全球商户和电子钱包用户，提升综合服务水平，不仅推动地区居民的数字化生活方式进一步普及，也帮助商家在复工复产过程中运用数字消费券吸引顾客，抓住更多商机。

数据显示，截至9月，澳门已有2万多商家通过Alipay＋的支持一次性连接支付宝澳门钱包、支付宝、香港电子钱包AlipayHK和韩国电子钱包Kakao Pay。自8月中旬起澳门对内地游客有序开放，在数字消费券的拉动下，当地通过前三类电子钱包消费的笔数环比增长了80%，交易金额环比增长了135%。未来澳门恢复向全球游客开放后，韩国游客在澳门也可直接用手机上的Kakao Pay付款，澳门商家则可以用澳门币实时结算收银。

报告指出，伴随中国第三方跨境支付行业进入发展平稳期，赛道热度开始减退。虽然线上跨境电商规模增速放缓，但线下跨境支付的新场景、新需求、新政策和新技术的出现依然会给行业整体发展注入催化剂。其中，C端市场将是未来破局关键，境外线下支付的场景升级和互联互通会让跨境支付行业迎来下一轮颠覆性飞跃。 （李子晨）

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