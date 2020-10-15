IMF预计今年全球经济萎缩4.4%

国际货币基金组织（IMF）10月13日发布《世界经济展望报告》，预计2020年全球经济将萎缩4.4%；中国经济将增长1.9%，是全球唯一实现正增长的主要经济体。
报告说，随着经济逐步重启，全球经济正走出低谷。中国作为重要贡献者，帮助全球贸易自6月份起复苏。但由于部分地区疫情蔓延加速，很多经济体自8月起放慢经济重启步伐。
基于第二季度经济强于预期、政策支持和汇率维持在当前水平、社交距离持续至2021年等基准假设，IMF预计今年全球经济将萎缩4.4%。不过，由于IMF根据新的购买力平价权重对6月份《世界经济展望报告》更新内容进行了修正。与修正后的数据相比，最新预测上调了0.8个百分点。
IMF认为，疫情带来的衰退对全球经济造成严重伤害，全球经济复苏前路漫长且易受挫折。2021年全球经济虽有望增长5.2%，但与6月份预测相比下调了0.2个百分点。
具体来看，今年发达经济体经济将萎缩5.8%，新兴市场和发展中经济体经济将萎缩3.3%。其中，美国经济将萎缩4.3%，欧元区经济将萎缩8.3%，日本经济将萎缩5.3%，均较6月份有所上调。印度经济将萎缩10.3%，较6月份下调了5.8个百分点。
报告说，中国是全球唯一实现正增长的主要经济体。IMF预计中国经济将在今年增长1.9%，较6月预测上调了0.9个百分点。同时，中国经济有望在2021年持续增长，增幅达8.2%。
IMF首席经济学家吉塔·戈皮纳特表示，由于放松封锁措施以及全球各政府和央行以前所未有的规模迅速出台支持政策，全球经济正从上半年崩溃深渊中有所回升，但危机远未结束。全球经济复苏前景很可能是漫长、不均衡且高度不确定的。她呼吁，全球各经济体不要过早收回财政和货币支持政策，以确保经济持续复苏。 （新 华）
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