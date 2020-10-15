前三季度我国新增贷款16.26万亿元 更多资金流向实体经济

新华社北京10月14日电（记者张千千、吴雨）中国人民银行14日发布的金融统计数据显示，前三季度人民币贷款增加16.26万亿元，同比多增2.63万亿元。9月份人民币贷款增加1.9万亿元，同比多增2047亿元。
央行数据显示，9月末，人民币贷款余额169.37万亿元，同比增长13%，增速与上月末持平，比上年同期高0.5个百分点。
人民银行调查统计司司长阮健弘在当日举行的新闻发布会上表示，今年以来，人民银行坚持稳健的货币政策更加灵活适度、精准导向，引导资金更多流向实体经济。当前全社会流动性合理充裕，货币信贷和社会融资规模合理增长。
从货币供应看，9月末，广义货币（M2）余额216.41万亿元，同比增长10.9%，增速分别比上月末和上年同期高0.5个和2.5个百分点；狭义货币（M1）余额60.23万亿元，同比增长8.1%，增速分别比上月末和上年同期高0.1个和4.7个百分点。
同日发布的社会融资数据显示，9月末社会融资规模存量为280.07万亿元，同比增长13.5%。前三季度社会融资规模增量累计为29.62万亿元，比上年同期多9.01万亿元。
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