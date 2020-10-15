9月份CPI同比上涨1.7% 猪肉价格涨幅大幅回落

人民网北京10月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布数据显示，2020年9月份全国居民消费价格指数（CPI）环比与同比涨幅均继续回落。其中，9月份CPI同比上涨1.7%，环比上涨0.2%。1—9月，CPI同比上涨3.3%。

国家统计局城市司高级统计师董莉娟表示，9月份，各地积极落实好“六稳”“六保”政策和常态化疫情防控措施，市场供需状况总体稳定。随着生猪生产持续恢复，存栏不断改善，储备猪肉投放增多，猪肉供给有所增加，环比价格由上月上涨1.2%转为下降1.6%，同比价格上涨25.5%，涨幅比上月大幅回落27.1个百分点。

从环比看，9月份CPI涨幅比上月回落0.2个百分点。其中，食品价格上涨0.4%，涨幅比上月回落1.0个百分点，影响CPI上涨约0.09个百分点。非食品价格上涨0.2%，涨幅比上月扩大0.1个百分点，影响CPI上涨约0.14个百分点。

从同比看，9月份CPI涨幅比上月回落0.7个百分点。其中，食品价格上涨7.9%，涨幅比上月回落3.3个百分点，影响CPI上涨约1.69个百分点。非食品价格由上月上涨0.1%转为持平。

据测算，在9月份1.7%的同比涨幅中，去年价格变动的翘尾影响约为1.2个百分点，新涨价影响约为0.5个百分点。

各类商品及服务价格同比变动情况

9月份，食品烟酒类价格同比上涨6.4%，影响CPI（居民消费价格指数）上涨约2.00个百分点。食品中，畜肉类价格上涨22.6%，影响CPI上涨约1.39个百分点，其中猪肉价格上涨25.5%，影响CPI上涨约1.00个百分点；鲜菜价格上涨17.2%，影响CPI上涨约0.41个百分点；水产品价格上涨2.6%，影响CPI上涨约0.05个百分点；粮食价格上涨1.5%，影响CPI上涨约0.03个百分点；蛋类价格下降15.8%，影响CPI下降约0.11个百分点；鲜果价格下降6.9%，影响CPI下降约0.12个百分点。

其他七大类价格三涨四降。其中，其他用品和服务、医疗保健、教育文化和娱乐价格分别上涨4.3%、1.5%和0.7%；交通和通信、居住价格分别下降3.6%和0.8%，衣着、生活用品及服务价格分别下降0.4%和0.1%。

各类商品及服务价格环比变动情况

9月份，食品烟酒类价格环比上涨0.3%，影响CPI上涨约0.10个百分点。食品中，鲜果价格上涨7.3%，影响CPI上涨约0.11个百分点；鲜菜价格上涨2.4%，影响CPI上涨约0.06个百分点；蛋类价格上涨1.0%，影响CPI上涨约0.01个百分点；水产品价格下降0.9%，影响CPI下降约0.02个百分点；畜肉类价格下降0.8%，影响CPI下降约0.06个百分点，其中猪肉价格下降1.6%，影响CPI下降约0.08个百分点。

其他七大类价格环比两涨三平两降。其中，衣着、教育文化和娱乐价格分别上涨0.9%和0.8%；居住、生活用品及服务、医疗保健价格均持平；其他用品和服务、交通和通信价格分别下降0.9%和0.1%。

(责编：杨曦、夏晓伦)