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统计局：9月份工业生产者出厂价格（PPI）同比下降2.1%

2020年10月15日09:57  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京10月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布数据显示，2020年9月份，全国工业生产者出厂价格（PPI）同比下降2.1%，环比上涨0.1%；工业生产者购进价格同比下降2.3%，环比上涨0.4%。1至9月平均，工业生产者出厂价格比去年同期下降2.0%，工业生产者购进价格下降2.6%。

国家统计局城市司高级统计师董莉娟表示，9月份，国内工业生产和需求稳定恢复，工业品价格继续回升。从环比看，PPI上涨0.1%，涨幅比上月回落0.2个百分点。从同比看，PPI下降2.1%，降幅比上月扩大0.1个百分点。据测算，在9月份2.1%的同比降幅中，去年价格变动的翘尾影响为0，新涨价影响约为-2.1个百分点。

PPI同比降幅略有扩大

工业生产者出厂价格中，生产资料价格同比下降2.8%，降幅比上月收窄0.2个百分点，影响工业生产者出厂价格总水平下降约2.05个百分点。其中，采掘工业价格下降4.8%，原材料工业价格下降6.2%，加工工业价格下降1.3%。生活资料价格同比由上月上涨0.6%转为下降0.1%，影响工业生产者出厂价格总水平下降约0.02个百分点。其中，食品价格上涨2.1%，衣着价格下降1.7%，一般日用品价格下降0.8%，耐用消费品价格下降1.9%。

工业生产者购进价格中，燃料动力类价格下降9.3%，化工原料类价格下降7.8%；农副产品类价格上涨3.9%，有色金属材料及电线类价格上涨2.9%，黑色金属材料类价格上涨1.8%。

PPI环比涨幅继续回落

工业生产者出厂价格中，生产资料价格上涨0.2%，涨幅比上月回落0.2个百分点，影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.13个百分点。其中，采掘工业价格上涨0.6%，原材料工业价格上涨0.3%，加工工业价格上涨0.1%。生活资料价格由上月上涨0.1%转为下降0.1%，影响工业生产者出厂价格总水平下降约0.03个百分点。其中，食品价格持平，衣着价格下降0.2%，一般日用品价格下降0.1%，耐用消费品价格下降0.3%。

工业生产者购进价格中，黑色金属材料类价格上涨1.3%，有色金属材料及电线类价格上涨0.9%，燃料动力类、建筑材料及非金属类价格均上涨0.5%；农副产品类价格持平。

(责编：杨曦、夏晓伦)
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