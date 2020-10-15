平安租赁“金色阳光之路”公益活动落地云南漾濞

10月12日，平安国际融资租赁有限公司（以下简称“平安租赁”） “金色阳光之路”第九站公益活动在云南漾濞顺利举办。据悉，此次活动为平安租赁与上海陆家嘴金融城联合援助，为当地瓦厂乡中心学校建设15.4KW光伏电站，给近300名师生送上金秋暖意。

活动伊始，平安租赁总经理助理赵金刚代表平安租赁总经理室为瓦厂乡中心学校送上祝福，并表示平安租赁自2017年开创“租赁+公益”模式，结合业务特点，此次针对学校用电需求大和地处光照资源丰富地区的特点，为学校捐献光伏电站，减轻学校日常用电负担，改善学校学习和生活环境。

赵金刚指出，希望以高度的责任感和使命感，用实际行动传递公益力量，为孩子们的学习和生活尽上一份绵薄之力。同时也将继续以实际行动把金色的阳光带给更多山区孩子。

上海陆家嘴金融城发展局公共关系与品牌推广处处长周海东代表上海陆家嘴金融城发言，他表示，“很高兴来到美丽的云南漾濞，见证平安租赁以实际行动助力脱贫攻坚的大爱情怀。未来，陆家嘴将与更多这样的企业一起，积极响应沪滇帮扶号召，参与到扶贫攻坚事业中来。”

据平安租赁相关负责人介绍，此次公益活动发挥着公司志愿者的力量，赵金刚作为志愿者代表，前往教室为低年级孩子们赠送图书，平安租赁志愿者们还为孩子们带来关于地理和光伏的科普知识小课堂，希望以此为孩子们开阔眼界。平安租赁员工还为学生们捐赠了学校急需的图书、体育用品、民族乐器三弦、古琴等爱心物资，强壮其体魄，丰富其精神。

活动现场，学校的同学们特别带来手语舞蹈表演《听我说谢谢你》和彝族特色打歌舞蹈《多好玩》，带领山外的客人共同感受民族风情和少数民族的热情。孩子们现场教导平安租赁志愿者学习当地民族音乐与舞蹈，用音乐和舞蹈架起了双方沟通的桥梁，欢乐的氛围感染了现场每一位。

瓦厂乡中心学校坐落于云南漾濞县青山绿水之间，每年的枯水季，学校都需要租用电泵抽水，以满足日常生活用水所需，但常因电量需求过大，电量供应严重不足。同时学校实行住宿制，近300名师生居住在学校中，食堂、多功能教室等日常用电消耗大，偶有发生的停电情况也给师生们的教学及生活带来诸多不便。基于此，用电费用作为学校最大的一笔开支，成了学校迫切希望改善的项目。

上述负责人介绍，平安租赁此次援助学校建设的15.4KW光伏电站，以在学校屋顶安装光伏发电板的形式，收集太阳能源转化成天然的电能，年发电量可达约22300千瓦时，不仅能缓解学生们枯水期的用水问题，也将有力保障学校日常用电需求。

作为平安集团旗下专业从事融资租赁业务的全资子公司，平安租赁结合业务特点，在业内创新式提出“租赁+公益”的模式，通过向国家脱贫攻坚的贫困县小学捐建光伏屋顶，安装分布式光伏电站，用绿色分布式能源助力地方教育的可持续发展。

平安租赁赋予了“金色阳光”三层意义：一是公益事业是光明的、有益的、充满阳光的；二是因为光伏事业天然要在阳光充足的区域开展，和公司业务相吻合；三是因为我们所面向的孩子们，是早上七八点钟的太阳，是真正的金色阳光。

截至目前，“金色阳光之路”公益计划已走过九站，足迹遍布广西百色、陕西榆林、新疆喀什、甘肃武威、青海同仁、云南大理、青海尖扎和云南漾濞，累计捐赠105.6KW光伏电站，为1900余名孩子送去绿色光伏能源和10余堂精彩的爱心公益课堂以及文体、学习用品等爱心物资。（许维娜）

(责编：许维娜、夏晓伦)