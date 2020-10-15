发改委：“十三五”易地扶贫搬迁建设任务已全面完成

人民网北京10月15日电（许维娜）据国家发展改革委消息，14日上午，2020年扶贫日全国易地扶贫搬迁论坛在北京举办。国家发展改革委地区振兴司主要负责人在致辞中表示，经过五年来的不懈努力，“十三五”易地扶贫搬迁建设任务已全面完成，全国累计建成集中安置区3.5万个、安置住房266万多套，960多万贫困搬迁群众乔迁新居，有效解决了“十三五”期间近1/5贫困人口的脱贫问题，为打赢脱贫攻坚战作出了积极贡献。

上述负责人指出，当前，易地扶贫搬迁已全面转入以后续扶持为重心的新阶段，产业发展、就业帮扶、社区治理、安置住房不动产登记等扶持政策已陆续出台并取得积极成效，后续扶持工作开局良好。国家发展改革委作为牵头部门，将进一步督促指导各有关地区和部门完善后续扶持政策体系，全力推进易地扶贫搬迁后续发展不断取得新进展、新成效。

国家发展改革委地区振兴司负责人在论坛总结中指出，本次论坛主题鲜明、内容丰富，与会代表和专家的独到见解，进一步厘清了当前易地扶贫搬迁后续扶持工作面临的形势和任务，增强了科学谋划“十四五”巩固搬迁脱贫成果的责任感、使命感和紧迫感。

与会代表和专家一致认为，易地扶贫搬迁是解决“一方水土养不好一方人”、实现贫困群众跨越式发展的根本途径，也是打赢脱贫攻坚战的重要途径。随着搬迁建设任务全面完成，搬迁群众乔迁新居，“搬得出”的问题基本得到解决，如何实现搬迁群众稳定脱贫、后续发展已成为当前易地扶贫搬迁工作的首要任务。当前和今后一个时期，要深入学习贯彻习近平总书记在决战决胜脱贫攻坚座谈会上和赴陕西、山西、宁夏、湖南考察脱贫攻坚工作时的重要指示精神，聚焦“三区三州”等深度欠发达地区、大型安置区以及搬迁群众中少数民族群众、“老幼病残弱”等特殊群体，做好全面脱贫与乡村振兴的有效衔接，持续加大搬迁群众产业就业帮扶力度，提升完善集中安置区配套公共服务设施，确保搬迁群众“稳得住、有就业、逐步能致富”。

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