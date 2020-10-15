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2020年金秋招聘月活动即将启动 每周分行业分专业组织特色专场招聘

2020年10月15日14:57  来源：人民网
 

人民网北京10月15日电 （记者林露）人力资源社会保障部、退役军人事务部、全国总工会、全国工商联将于10月15日至11月14日在全国范围内开展2020年金秋招聘月活动，旨在加大对重点群体就业服务力度，促进劳动者就业创业，助力企业发展。

此次活动以“稳就业政策助力 保就业服务筑桥”为主题，为纳入重点企业用工服务的企业、民营企业等各类用人单位招聘和下岗失业人员、离校未就业高校毕业生、退役军人、农民工等各类人员求职提供集中服务。活动期间，各地将开展重点企业保用工、就业服务进民企、就业岗位到基层、就业政策抓落实等专项活动。每周分行业、分专业组织特色专场招聘，开展多项网络招聘活动，并结合疫情防控要求，有序组织各类线下招聘活动。

同时，人力资源社会保障部将在中国公共招聘网举办“2020年金秋招聘月”网络招聘专栏，设立分群体、分地域、分行业等特色专场，与退役军人就业创业网、工会就业服务网上平台、全联人才在线及各地分会场链接，发布各类招聘信息。

(责编：林露、李昉)
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