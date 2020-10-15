中国校长大会开幕 作业帮联合创始人所晖谈科技赋能教育

10月15日至17日，由中国教育报主办、作业帮协办的“2020中国教育报校长大会”在河北崇礼举办。会议聚焦“深化教育改革创新”主题，为全国各地教育名家和名校长搭建交流平台，来自全国各地的600余位教育名家、校长、老师汇聚一堂，分享深化教育改革创新的探索与成果。

15日上午8点30分，大会在崇礼太舞滑雪小镇开幕。作业帮联合创始人所晖作为协办方代表，在开幕式上分享了她对在线教育的理解和思考。

作业帮联合创始人所晖在校长大会开幕式上致辞。

互联网、人工智能等新技术正在重塑教育生态

所晖表示，随着新一轮科技革命，“互联网+”与大数据成为国家战略，互联网等技术开始与各行各业深入融合。教育行业也不例外，一根网线，将优质教育资源与分散在全国各地的用户进行了连接。

据统计，截至2019年12月，我国固定互联网宽带用户接入为4.5亿户。在近1.94亿K12学生家庭中，宽带普及率早已超过90%，智能设备无处不在。与此同时，以大数据、人工智能等为代表的新一代技术也在逐渐发展成熟。

“2019年以来，在国家政策的大力支持下，在技术、资本的共同作用下，在线教育行业出现了井喷式发展。”所晖表示，2020年新冠疫情成为全球重大公共卫生事件，受其影响，全国中小学开学推迟，近2亿中小学生转向线上课程，线上线下两种教育模式走向深度融合。

在线教育在推动教育普惠中应有更多作为

“在中国，教育一直是特别大、特别重要的事情。”所晖说，中国有超过1.94亿中小学生，他们面临着两个很大的问题：第一，70%的人群分布在三线以下城市，这些地区面临教育资源的不均衡，亟需优质教育资源。第二，教育资源供给有限，1.94亿中小学生，对应的老师的规模不超过2000万。

“教育资源的不均衡一直是中国教育的痛点，而在线教育的最大价值，就是普惠。”所晖表示，2015年作业帮创立时的初心，就是希望通过技术解决教育资源供给和均衡的问题。她说，在此之前，整个教培体系从不缺乏优秀的老师和优质的内容，缺乏的是把这些资源放大、迁移、匹配的便捷管道。

“而通过技术赋能，在线教育搭建起了这样的基础管道。”所晖认为，在促进教育公平、推动教育普惠方面，在线教育企业应该发挥更大的能量，承担更多的责任，为广大欠发达地区的孩子通过知识改变命运提供更多可能。

科技赋能教育 让美好持续发生

所晖透露，在作业帮，公司要求教师具备的品质包括：信任、真实、接纳、珍视、鼓励。在她看来，教育应该是帮助学生成为“会”学习的人：有方法、有毅力、有思考、有视野，让学生从“学会”到“会学”，成就学习能力。

“教育是光辉而神圣的，对国家而言，教育意味着国民竞争力，意味着思想文化的传承，对个人而言，教育意味着美好的改变，意味着人格与梦想的唤醒。”所晖表示，作业帮一直致力于促进教育的发展，提升每位学生个体的知识与文化素养的水平。一直积极地用科技赋能教育，用好的内容丰富学生的生活，让美好持续发生。

本次大会为期3天，期间将举办名家面对面、名校一小时、校长圆桌、主题论坛等30余场交流活动。根据会议安排，在15日晚的在线教育专场论坛中，作业帮将发布“学习的真相”，披露全国K12学情大数据及学习洞察。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)