原标题：中国教育报携手作业帮举办2020校长大会：600校长分享教育创新探索与成果

10月15日-17日，2020中国教育报校长大会在河北崇礼举办。本次大会由中国教育报主办，作业帮独家协办。会议聚焦“深化教育改革创新”主题，为全国各地教育名家和名校长搭建交流平台，分享深化教育改革创新的探索与成果。

15日上午8点30分，大会在崇礼太舞滑雪小镇开幕。来自全国各地的600余位教育名家、校长、老师汇聚一堂。开幕式上，河北省教育厅副厅长侯建国、中国教育报总编辑周飞、作业帮联合创始人所晖等先后致辞。

中国教育报总编辑周飞在校长大会开幕式上致辞。

中国教育报总编辑周飞在致辞中表示，校长大会是中国教育报联合全国各学校共同开展的一项专业性教育论坛。今年校长大会的主题是“深化学校教育改革创新”。他说，深化改革是步入新时代中国教育最鲜明的印记，也是推动教育发展的最重要的动力。今年，突如其来的新冠疫情为学校教育教学带来了前所未有的巨大挑战。如何应对？唯有改革。

作业帮联合创始人所晖在校长大会开幕式上致辞。

作为会议协办方代表，作业帮联合创始人所晖在开幕式上发言，谈科技赋能教育。她说，教育资源的不均衡一直是中国教育的痛点，而在线教育的最大价值，就是普惠。她说，中国1.94亿中小学生，70%的用户来自三线及以下城市，这与作业帮的用户构成高度一致。所晖认为，通过技术赋能，在线教育已逐步搭建起让优质教育资源下沉的基础管道。因此，在推动教育普惠、促进教育公平的进程中，在线教育企业应有更多担当。

校长大会开幕式现场。

据了解，本届校长大会期间，将举办名家面对面、名校一小时、校长圆桌、主题论坛等30余场交流活动。在这些活动中，与会的专家与校长们将围绕“信息化时代与智慧教育”、“智能校园建设”、“教师的专业化发展”、“教育扶贫与攻坚”等教育领域的热点话题展开研讨，为学校教育的发展指明方向，探索未来教育的更多可能。

根据会议安排，在15日晚的在线教育专场论坛中，作业帮将发布 “学习的真相”，披露全国K12学情大数据及学习洞察。作业帮成立于2015年，一直致力于用科技力量推动教育普惠，旗下有作业帮、作业帮直播课、作业帮口算等多款教育产品，为全国中小学生提供更高效的学习解决方案。在中国，每10个中小学生就有7个在作业帮学习。

目前，作业帮已累计激活用户设备超8亿，其中，作业帮APP是中国唯一月活过亿的教育类产品，并成为唯一进入全国TOP30的教育类APP,作业帮直播课是K12在线直播课的领军品牌，累计服务学员超6200万人。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)