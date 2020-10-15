微众银行举办App无障碍成果发布会

10月15日，微众银行、深圳市无障碍环境促进会及深圳市盲人协会在深圳联合举办“微众银行App无障碍成果发布会”，发布会以“金融科技，向善而行”为主题。

微众银行App无障碍产品负责人华挺在发布会上表示，微众银行App通过采用光线活体、AI语音合成、加速度传感器、实时图像处理、震动传感器、人脸边缘检测等技术，为视障用户提供个性化和人性化的金融服务。

华挺举例介绍，针对视障用户在人脸识别过程中难以对准人脸、无法完成眨眼动作等难题，微众银行App采用光线活体识别技术，不需要视障用户进行点头、眨眼、读数字等其他的辅助动作，通过识别实际人脸和检测区域偏移情况，再配合语音提示用户移动手机对准人脸，与此同时，手机也会通过振动频率，来告知用户偏离程度。

据了解，根据视障用户的使用习惯，微众银行App针对页面布局和交互设计做了针对性优化，使其更加方便视障人士记忆和使用；为保护用户隐私，针对性的设计了耳机模式，只有连接了耳机才会读资产等敏感信息；开发“摇一摇”的功能，支持用户在任何页面摇出快捷查询页面，其中包含交易流水查询、最近转账卡、最近购买产品等；此外，为了方便用户快速找到人工客服，快捷查询的页面也在固定位置放置了人工客服电话。

微众银行行长助理方震宇表示，微众银行App无障碍最新成果为视障者铺上一条通往线上银行服务的“盲道”，视障人士可以顺利使用手机在线上完成金融业务需求，提高了他们的生活便利。微众银行会开放无障碍方面的所有探索成果，目前已经开源了App开发框架，也会向行业贡献金融产品无障碍化的经验。

深圳市残联党组成员董兰芝在致辞中表示，以科技手段实现信息无障碍，让残障人士享受科技带来的温暖和便利，是残障人士拥有更多平等的机会走向社会的重要条件。

会上，微众银行表示，为推动无障碍服务的普及，正在推进信息无障碍技术开发框架进行开源，希望与更多金融企业一起携手，向善而行，共同推进信息无障碍建设，实现真正的“普惠金融”。 （牛广文）

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