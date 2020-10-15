商务部：1-9月国家级贫困县网络零售额同比增长24.1%

人民网北京10月15日电 （栗翘楚）“根据商务部委托第三方大数据显示，2020年1-9月，全国832个国家级贫困县实现网络零售额2068.8亿元，同比增长24.1%。”商务部新闻发言人高峰在例行发布会上表示，其主要指标持续改善，增长势头进一步增强，主要呈现出以下四个特点：

一是电商整体恢复到疫情前水平。第三季度，832个国家级贫困县网络零售额同比增长34.5%，高于2019年全年增速1.9个百分点，基本恢复到疫情前增长水平。分类别看，前三季度实物类网络零售额为1223.2亿元，同比增长50.9%；服务类网络零售额为845.6亿元，同比下降1.3%。其中，实物类网络零售额已超过2019年全年实物类网络零售总额。

二是实物类电商快速增长。前三季度，主要实物类商品网络零售总额均保持较快增长，其中，食品保健、家装家饰、服装服饰网络零售额达到611.8亿元、114.8亿元、92.5亿元，同比分别增长74.9%、27.1%和8.6%，位居实物类电商销售额前三位。药品器械、书籍音像、家居用品等网络零售额同比增速超过50%。

三是服务类电商进一步复苏。前三季度，随着疫情防控取得重大战略成果和国庆、中秋长假拉动消费，服务类消费保持回暖势头。其中，在线旅游网络零售额392.4亿元，同比下降10.1%，降幅比上半年收窄5.4个百分点；在线餐饮网络零售额343.4亿元，同比增长8.1%；生活服务网络零售额51.2亿元，同比增长18%。

四是农产品电商增长势头不减。前三季度，832个国家级贫困县实现农产品网络零售额264.2亿元，同比增长48.1%。草药、水果、茶饮网络零售额分别为69.9亿元、60亿元、47.5亿元，位居销售额前三。从农村电商拉动就业情况看，截至9月底，国家级贫困县网络电商总数达到305万家，较6月底增加19.5万家，增长16.3%。

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