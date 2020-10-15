商务部：第三届进博会筹备有序推进 大批展品正办理入境手续

人民网北京10月15日电 （栗翘楚）第三届进博会召开在即，针对在防疫常态化情况下，本届进博会将展现哪些亮点，商务部新闻发言人高峰在例行发布会上表示，第三届进博会各项筹备工作正在按照计划有序推进。

在招展工作方面，展览质量持续提升，专业化水平不断增强，展务工作已在稳步推进。展品从美国、意大利、西班牙、德国等世界各地起运在途。自首单申报进境展品于9月28日顺利通关后，目前大批展品正在办理申报入境手续。

在招商工作方面，各交易团已经组建完毕，正按照常态化疫情防控要求组织参会。进口博览局已经在19个省（区市）举行了23场招商路演，现场向1900多家采购单位宣介，线上参与超过50万人次；强化展前展中线下线上供需对接，举办5场展前供需对接会，将继续举办展期贸易投资对接会；提前发布39期、780余项拟参展展商展品或服务信息，定向推送专业采购商，促进提前对接。

在服务保障方面，加快落实进博会支持政策，目前包括参展展品通关便利化举措、展品留购税收优惠政策等多项支持政策已公布或落地；持续优化证件管理、信息服务、餐饮保障、现场翻译等方面工作，增强展客商的获得感。

在疫情常态化防控下，第三届进博会始终把安全放在首位，坚持底线思维，加强疫情防控举措，在提升质量上下功夫。自7月1日恢复办展以来，国家会展中心已经服务了30场展会，总计入场超200万人次，至今运营平稳有序，实现了现场疫情零报告。商务部将不断积累现场疫情防控经验，并根据《第三届进博会疫情防控工作总体方案》，编制了《第三届进博会展馆疫情防控专项方案》，将全力确保第三届进博会现场人员、物品、场地卫生防疫安全。

针对今年进博会的参展企业等最新情况，高峰表示，招展工作已经基本完成，各国企业参展踊跃。主要有以下几个特点：

一是展览面积更大。本届进博会商业企业展共设置了食品及农产品、汽车、技术装备、消费品、医疗器械及医药保健、服务贸易等六大展区，展览面积已经超过了上届规模。

二是展区设置更优。本届进博会结合全球热点和行业发展趋势，新设立了公共卫生防疫专区、节能环保专区、智慧出行专区和体育用品及赛事专区等四大专区，受到广大参展企业的欢迎。

三是展商质量更高。世界500强和行业龙头企业积极参展，数量达到往届规模，而且有一批企业签约参展未来三届进博会。

(责编：栗翘楚、孙阳)