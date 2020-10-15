今年前8月服务贸易逆差为何收窄？ 商务部回应

人民网北京10月15日电 （栗翘楚）“今年以来，受新冠肺炎疫情等多重因素叠加影响，我国服务贸易总体规模有所下降，但逆差收窄、结构改善、知识密集型服务贸易占比不断提高。”商务部新闻发言人高峰在例行发布会上表示，今年前8个月服务贸易逆差大幅收窄的原因主要有以下几个方面：
一是最近几年趋势的延续。随着我国服务贸易国际竞争力的提升，自2017年以来，我国服务出口增速呈现出高于进口的趋势，2019年逆差比上年下降了1760亿元。今年以来，尽管受到疫情的影响，这一趋势得到延续，服务出口降幅小于进口21.8个百分点，带动逆差继续收窄。
二是服务出口显示出较强韧性。今年1-8月，我国服务出口下降2.2%，降幅小于全球主要服务贸易国家。尤其是知识密集型服务出口逆势增长8.5%，达到了6928.9亿元，占服务出口总额的比重达到56%，提升了5.5个百分点；出口增长较快的领域是知识产权使用费、电信计算机和信息服务、保险服务，分别增长29.9%、15.8%和13.4%。
三是旅行服务进口大幅下降。旅行服务进口在我国服务进口中占比一直较大，2019年占比超过了50%。今年以来，受新冠肺炎疫情的影响，我国公民出境旅行大幅减少，今年前8个月我国旅行服务进口下降了46.2%，导致整体服务进口下降了24%，这也是服务贸易逆差大幅下降的重要原因。
回稳向好贡献增强 前三季度我国外贸好于预期 人民网北京10月14日电 （孙阳）日前，商务部外贸司负责人在谈到2020年1-9月我国外贸运行情况时表示，今年以来，疫情对我国外贸发展带来严重冲击，困难和挑战前所未有。商务部坚决贯彻党中央、国务院决策部署，把稳外贸作为重中之重，密切跟踪研判…【详细】
税收数据透视经济发展：国内市场整体回暖 对外开放积蓄动能 今年，突如其来的新冠肺炎疫情让中国经济经历复杂开局。随着国内大循环、国内国际双循环的不断畅通，中国经济社会发展按下“重启键”，新发展格局下市场逐渐回暖。如今，市场主体的“元气”恢复如何？从税收数据视角可以找到答案。 双节叠加 “十一”期…【详细】
海关总署：三季度我国进出口同比增长7.5% 前8个月累计增速转负为正 人民网北京10月13日电 （栗翘楚）“据海关统计，前三季度，我国货物贸易进出口总值23.12万亿元人民币，比去年同期增长0.7%。其中，三季度我国进出口8.88万亿元，同比增长7.5%。”今天上午，海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文在…【详细】
海关总署：前三季度我国外贸进出口整体表现好于预期 人民网北京10月13日电 （栗翘楚）据海关总署统计，今年前三季度我国外贸进出口同比增长0.7%。针对我国外贸进出口实现正增长的主要原因，海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文表示，前三季度，我国累计进出口总值年内首次实现同比正增长。前三季…【详细】