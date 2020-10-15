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今年前8月服务贸易逆差为何收窄？ 商务部回应

2020年10月15日17:23  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京10月15日电 （栗翘楚）“今年以来，受新冠肺炎疫情等多重因素叠加影响，我国服务贸易总体规模有所下降，但逆差收窄、结构改善、知识密集型服务贸易占比不断提高。”商务部新闻发言人高峰在例行发布会上表示，今年前8个月服务贸易逆差大幅收窄的原因主要有以下几个方面：

一是最近几年趋势的延续。随着我国服务贸易国际竞争力的提升，自2017年以来，我国服务出口增速呈现出高于进口的趋势，2019年逆差比上年下降了1760亿元。今年以来，尽管受到疫情的影响，这一趋势得到延续，服务出口降幅小于进口21.8个百分点，带动逆差继续收窄。

二是服务出口显示出较强韧性。今年1-8月，我国服务出口下降2.2%，降幅小于全球主要服务贸易国家。尤其是知识密集型服务出口逆势增长8.5%，达到了6928.9亿元，占服务出口总额的比重达到56%，提升了5.5个百分点；出口增长较快的领域是知识产权使用费、电信计算机和信息服务、保险服务，分别增长29.9%、15.8%和13.4%。

三是旅行服务进口大幅下降。旅行服务进口在我国服务进口中占比一直较大，2019年占比超过了50%。今年以来，受新冠肺炎疫情的影响，我国公民出境旅行大幅减少，今年前8个月我国旅行服务进口下降了46.2%，导致整体服务进口下降了24%，这也是服务贸易逆差大幅下降的重要原因。

(责编：栗翘楚、孙阳)
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