柔宇科技刘自鸿：以创新赢得科技变革主动权

10月14日上午，深圳经济特区建立40周年庆祝大会在深圳召开。作为引领创新的关键力量，科技企业家为深圳的发展做出了重要贡献。柔宇科技创始人、董事长兼CEO刘自鸿出席了本次活动，他表示企业的成长离不开深圳政府部门的服务和支持，以及前瞻性的眼光。

要建设具有全球影响力的科技和产业创新高地，就需要有领先的技术。全柔性屏是目前显示屏中的前沿产品，技术难度大，柔宇则凭借自主可控的技术为显示行业带来了新的竞争优势和发展动能，在产业变革中赢得了主动权。

创新需要“闯”劲，也需要笃定的坚持。 柔宇对此深有体会，刘自鸿曾表示，“其实我们一直在黑暗中打着手电筒挖地洞”。过去，中国很多企业采取的更多是“看到做”路线，看到别人做什么就跟着做什么，而柔宇走的却“想到做”路线——有一个想法，却没有前人的路能够去跟随，只能按照自己的想法一点点去研发，跟它死磕到底。

作为政府重点支持的前瞻性新兴企业，柔宇在实现从0到1自主技术研发后，开始了从1到N的产业应用过程。 柔宇依托其底层技术——自主研发的超低温非硅制程集成技术（ULT-NSSP）、智能力学仿真技术、柔性集成电路技术等，为不同行业带来了新技术的应用可能，也带来的新的发展动能。

在智能移动终端领域，柔宇在2018年发布了首款折叠屏手机FlexPai。在今年的9月，又发布了新一代折叠屏手机FlexPai 2,搭载了柔宇自主研发生产的蝉翼3代全柔性屏，已可做到无折痕，拥有类镜面平整度。产品上市后，京东平台预约达到了近30万台。柔宇凭借自身技术优势，正在推动折叠屏手机普及，为手机行业带来了新的市场增长点。

智能移动终端之外，柔宇还布局了智能交通、文娱传媒、运动时尚、智能家居和办公教育行业，并推出相应的产品及解决方案，已与全球超过500家各行业头部企业达成合作。柔宇与路易威登（LOUIS VUITTON）合作，让柔性屏幕成为箱包面料；与欧洲空中客车集团合作，打造全球首创的高清、超薄行李架柔性显示屏及航空多媒体娱乐系统；与丰田在LQ概念车内进行柔性交互智能驾驶舱的创新，与中兴通讯达成战略合作，加速全柔性显示智能终端的普及创新，通过与不同领域合作伙伴构建创新合作，柔性电子技术的行业应用在加速落地。

可以看到，柔宇自主研发的柔性电子技术与很多行业结合，产出了新的产品或创造了新的功能应用，为用户带来新的体验，为不同行业也带来了新的发展动能。（牛广文）

(责编：夏晓伦、毕磊)