国际商事争端预防与解决组织正式成立

人民网北京10月15日电 （孙阳）10月15日，国际商事争端预防与解决组织（以下简称争端解决组织）成立大会在京举行。争端解决组织作为第二届“一带一路”国际合作高峰论坛成果清单之一，正式宣布成立。

中国贸促会会长高燕、副会长卢鹏起、中国国际商会秘书长于健龙出席大会。全国人大法工委、全国政协社法委、最高法、外交部、发改委、司法部、民政部、财政部、商务部、国资委、中国法学会等单位相关部门代表，争端解决组织各会员单位代表等80余人参加会议。

高燕在开幕式上表示，当今世界经济社会发展联系日益密切，但不稳定不确定因素依然很多，各国工商界对法律风险预防和争端解决提出更高要求。争端解决组织落地后将独立运营，秉持“共商、共建、共享”的理念，致力于为国际商事主体提供从争端预防到争端解决的多元化、一站式、全链条商事法律服务。贸促会作为争端解决组织推动者，倡议加强共商共建共享，为国际商事主体提供高品质商事法律服务，为国际工商界的美好未来、为人类命运共同体构建作出更大贡献。

民政部社会组织管理局二级巡视员丁伟鸿宣读争端解决组织成立批复。争端解决组织理事长、中国国际商会秘书长于健龙宣读争端解决组织首次会员大会有关决议。

成立大会同时收到来自联合国贸法会、世界知识产权组织、亚洲非洲法律协商组织、国际民航组织、亚洲金融合作协会、南亚联盟工商会、非洲工商会联盟等国际组织贺信和贺辞等。他们表示，各方共同发起成立争端解决组织意义重大，反映了全球工商界对公平公正高效争议解决服务的追求。争端解决组织将为各方增进共识提供新的平台，惠及全球范围内的工商界，服务相关行业健康可持续发展，同时表达了希望与争端解决组织开展交流合作、共同发展的意愿。

争端解决组织秘书长、中国贸促会法律部部长刘超主持闭幕式。争端解决组织名誉理事长张月姣女士、理事长于健龙先生分别发表总结讲话，均表示在逆全球化思潮抬头、多边主义受到挑战的大背景下，争端解决组织的成立体现了全球工商界对合作、发展、共赢的争议预防和解决服务的共同愿望，希望未来各界携手并进，将争端解决组织建设成一个具有全球知名度、广泛影响力和国际公信力的公共法律服务平台。

成立大会同时举办争端解决组织揭牌、官方网站发布、图像标识发布等启动仪式。

随着经济全球化的不断深入，企业“走出去”步伐加快，如何有效预防和妥善解决国际商事争端，成为国际经贸投资合作的重要议题。一个全新的高效公正、便利透明、互惠互利的商事争端预防与解决机构，成为迫切之需。国际商事争端预防与解决组织是中国贸促会、中国国际商会按照“共商、共建、共享”的理念，联合有关国家商协会、法律服务机构等共同发起设立的非政府间、非营利性国际性社会团体。争端解决组织创始发起会员包括各国法律服务机构及国家级商协会，在广泛代表工商界诉求的同时，将在吸收借鉴现有国际争端解决机构经验的基础上，为商事主体提供从争端预防到解决的全方位服务，为贸易畅通与投资便利化搭建新平台，为国际商事争端预防与解决提供新选项。

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