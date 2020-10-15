第128届中国进出口商品交易会在广州举行云开幕仪式

人民网北京10月15日电 （孙阳）10月15日，第128届中国进出口商品交易会（简称广交会）在广州举行云开幕仪式。商务部部长钟山、广东省省长马兴瑞出席并共同启动了第128届广交会。商务部部长助理任鸿斌主持，广东省、广州市、中央国家机关有关负责同志出席云开幕仪式。
广交会是中国对外开放和国际贸易的重要平台。经国务院批准，第128届广交会于10月15-24日在网上举办。在特殊形势下，中国政府决定在网上举办广交会，充分体现了积极应对疫情影响、共建人类卫生健康共同体的高度负责，有利于维护全球产业链供应链安全畅通运转、稳住外贸外资基本盘；有利于促进粤港澳地区深度交融，推进粤港澳大湾区建设；有利于统筹疫情防控与商务发展，推动形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局；有利于维护多边贸易体制，推进经济全球化。
截至目前，近2.6万家境内外企业参展，上线展品数量已超过240万件，来自200多个国家和地区的采购商报名参会。为提升企业和采购商参展体验与实效，本届广交会官网平台从采购商注册、产品检索、在线洽谈等多方面进行了优化升级，使平台功能更强、服务更优、体验更好，确保供采双方“进得去、找得到、谈得起来”。官网设展商展品、供采对接、网上直播、跨境电商专区等栏目，提供全天候、无时差的服务。在全球范围开展“云推介、云邀约、云签约”，广邀国内外采购商与会，帮助外贸企业对接和开拓国内消费市场，为全球商界紧密合作、共享发展创造更多新机遇。
回稳向好贡献增强 前三季度我国外贸好于预期 人民网北京10月14日电 （孙阳）日前，商务部外贸司负责人在谈到2020年1-9月我国外贸运行情况时表示，今年以来，疫情对我国外贸发展带来严重冲击，困难和挑战前所未有。商务部坚决贯彻党中央、国务院决策部署，把稳外贸作为重中之重，密切跟踪研判…【详细】
税收数据透视经济发展：国内市场整体回暖 对外开放积蓄动能 今年，突如其来的新冠肺炎疫情让中国经济经历复杂开局。随着国内大循环、国内国际双循环的不断畅通，中国经济社会发展按下“重启键”，新发展格局下市场逐渐回暖。如今，市场主体的“元气”恢复如何？从税收数据视角可以找到答案。 双节叠加 “十一”期…【详细】
海关总署：三季度我国进出口同比增长7.5% 前8个月累计增速转负为正 人民网北京10月13日电 （栗翘楚）“据海关统计，前三季度，我国货物贸易进出口总值23.12万亿元人民币，比去年同期增长0.7%。其中，三季度我国进出口8.88万亿元，同比增长7.5%。”今天上午，海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文在…【详细】
海关总署：前三季度我国外贸进出口整体表现好于预期 人民网北京10月13日电 （栗翘楚）据海关总署统计，今年前三季度我国外贸进出口同比增长0.7%。针对我国外贸进出口实现正增长的主要原因，海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文表示，前三季度，我国累计进出口总值年内首次实现同比正增长。前三季…【详细】