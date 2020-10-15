第128届中国进出口商品交易会在广州举行云开幕仪式

人民网北京10月15日电 （孙阳）10月15日，第128届中国进出口商品交易会（简称广交会）在广州举行云开幕仪式。商务部部长钟山、广东省省长马兴瑞出席并共同启动了第128届广交会。商务部部长助理任鸿斌主持，广东省、广州市、中央国家机关有关负责同志出席云开幕仪式。

广交会是中国对外开放和国际贸易的重要平台。经国务院批准，第128届广交会于10月15-24日在网上举办。在特殊形势下，中国政府决定在网上举办广交会，充分体现了积极应对疫情影响、共建人类卫生健康共同体的高度负责，有利于维护全球产业链供应链安全畅通运转、稳住外贸外资基本盘；有利于促进粤港澳地区深度交融，推进粤港澳大湾区建设；有利于统筹疫情防控与商务发展，推动形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局；有利于维护多边贸易体制，推进经济全球化。

截至目前，近2.6万家境内外企业参展，上线展品数量已超过240万件，来自200多个国家和地区的采购商报名参会。为提升企业和采购商参展体验与实效，本届广交会官网平台从采购商注册、产品检索、在线洽谈等多方面进行了优化升级，使平台功能更强、服务更优、体验更好，确保供采双方“进得去、找得到、谈得起来”。官网设展商展品、供采对接、网上直播、跨境电商专区等栏目，提供全天候、无时差的服务。在全球范围开展“云推介、云邀约、云签约”，广邀国内外采购商与会，帮助外贸企业对接和开拓国内消费市场，为全球商界紧密合作、共享发展创造更多新机遇。

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