赋能乡村，构建连接 快手探索可持续扶贫路径

一段十秒短视频的能量有多大？

四川阿坝州小金县甘家沟村的扶贫书记张飞，因为随手一拍，把偏远山村变成网红打卡地；内蒙古草原上的牧民太平用快手销售当地特产突破1500万，带动当地几十户牧民实现增收；河南泥塑村的小伙子朱付军把原本快被人遗忘的泥塑手艺重新拍活，帮助泥塑村对外销售泥塑十万件……

朱付军在直播间向网友介绍村里的泥塑。

在一条不经意发出的短视频引发蝴蝶效应之前，上述的几位或许只是默默无闻的普通人。但当那一条视频在平台和算法的普惠下，收获了注意力，他们便开启了人生的新可能，不止改变了自己，还助力了家乡的发展。

这得益于科技发展，得益于移动互联网走进千家万户，得益于快手等短视频平台给了更多人展示生活的机会。

2020年是全面打赢脱贫攻坚战的收官之年，以短视频平台为代表的众多互联网企业积极参与，做出了有益探索。以快手为例，2019年6月至2020年6月，有2570万人从平台获得了收入，其中，664万人来自贫困地区。

积聚社会力量

短视频平台推动精准扶贫落地

广泛动员社会力量参与脱贫攻坚是我国扶贫工作不断取得新成就的重要经验，是中国扶贫开发道路的重要特征，也是中央对脱贫攻坚做出的重要部署。

2018年公布的《中共中央 国务院关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》（以下简称“《三年行动指导意见》”）指出，动员全社会力量参与脱贫攻坚，引导民营企业积极开展产业扶贫、就业扶贫、公益扶贫。随着我国脱贫攻坚战进入决胜的关键阶段，社会力量参与扶贫的方式方法在不断创新、与时俱进，互联网赋能扶贫便是其中一种。

早在2016年，国务院扶贫开发领导小组办公室、国家发展和改革委员会、工业和信息化部等十六部门联合印发了《关于促进电商精准扶贫的指导意见》，指出要加强贫困地区优质特色农产品、民族手工艺品、休闲农业的宣传推介，鼓励支持电商平台常年开展富有特色的网购活动。

当前，多家根植于“短视频、直播”领域的互联网企业多措并举、不断探索，运用自身技术、流量等优势蹚出了一条条可行的扶贫路，成为了脱贫攻坚战社会力量的“主力军”。

那么，怎样在脱贫攻坚中，践行“普惠”理念、起到更好的作用、发挥出更大的价值？对此，作为面向普通人的记录和分享生活的短视频社交平台，快手系统性地开展了很多扶贫项目，从电商扶贫、教育扶贫和文旅扶贫等方向探索“短视频、直播+ 扶贫”的新模式。

截至2020年7月，快手整体日活用户超过3亿，直播日活超过1.7亿，库存短视频数量超过200亿条。值得一提的是，快手在国家贫困地区记录生活的视频总数超29亿条，点赞数超952.9亿次、播放量超16538亿次。

构建高效精准连接

“移动互联网+扶贫”的企业探索

《三年行动指导意见》还指出，要深入实施网络扶贫行动，统筹推进网络覆盖、农村电商、网络扶智、信息服务、网络公益5大工程向纵深发展，创新“互联网+”扶贫模式。

对此，快手科技创始人及CEO宿华曾表示，希望通过记录，让人和人之间有更多的认同，能让每个人去发现别人的闪光点，能更好地去理解和陪伴身边的人，从而产生连接。而贫困地区的用户，可以通过普惠算法下公允的注意力资源分配真正被看见，和外界产生积极连接，带来更多可能性。

快手通过“短视频+直播”的扶贫模式，从2018年开始系统性实施扶贫项目。

“福苗计划”，为乡村埋下幸福的种子。去年12月31日，在“四川扶贫好产品迎春年货大集”上，快手搭建了“快味专蜀”卖货直播间，邀请了阿浩、浪胃仙、王大山、料理小颖、她是吃霸、朵一六位达人主播直播销售扶贫，有趣的直播扶贫形式，吸引了大量游客驻足，为扶贫集市增添许多新鲜感。

据统计，有近千万人通过快手在线观看了此次活动，直播间内，拥有1150万粉丝的快手主播阿浩面向全国的快手用户详细讲解四川扶贫产品特色，仅半小时，阿浩就售出扶贫豆干5000多单。2019年，“福苗计划”主播整体直播场次超过500场，甄选贫困地区特产100余种，销售总额逾4000万元。

今年，面对突入其来的疫情影响，快手结合自身平台优势进行了“福苗计划”的新探索，发起“百城县长直播助农”活动。截至9月底，快手已经和全国超过50个地区（覆盖24个省、自治区、直辖市）相关政府部门达成合作，举办近200场线上活动，直播带货累计销售额超3.6亿元，每周都有不同省份市县级领导进入快手直播间，销售地区农特产品。

幸福乡村带头人，返乡创业推动区域发展。家住内蒙古锡林郭勒盟巴音胡硕镇的太平，2017年在快手上传了切割鲜肉上架晾干的视频，被越来越多的网友关注，生意也一日千里。从2018年至今，他在快手上的销售额已突破1500万元，也帮助当地几十户牧民增加了收入。

太平在直播间里向网友们介绍家乡的产品。

从小就喜欢做泥塑的朱付军，2018年因为腿摔伤，从打工的城市回到了老家。正好当时快手和鹤壁开展了战略合作，朱付军便通过快手短视频传播泥塑技艺。两年来，朱付军总计为村里的手艺人卖出十万件泥塑，销售额达到120万左右。

目前，“幸福乡村带头人计划”已覆盖四川、江西、贵州、内蒙古、云南、湖南等20个省（自治区）51个县（市、区），培育出36家乡村企业和合作社，共发掘和培养68位乡村创业者，提供超过200个在地就业岗位，累计带动超过3000户贫困户增收。带头人在地产业全年总产值达2000万元，产业发展影响覆盖数百万人。

2019年9月，快手又发起了“乡村振兴官”项目。截至今年7月底，快手上活跃的政务人员已覆盖25个省、自治区。其中。四川阿坝州小金县甘家沟村的张飞书记，他拍摄的小金县麻足寨通过快手传播而成为网红地；2019年底至今年年初，山西吉县吉昌镇大田窝村的“第一书记”兼扶贫工作队队长姚晓奎带领乡亲们卖出了40吨滞销的苹果；广西百色乐业县副县长曹文飞则创下半小时直播现场“带货”沃柑20吨的记录。

此外，快手早在2018 年7 月还发起了“打开快手·发现美丽中国”项目，运用技术赋能各地，深入挖掘各地文旅、物产资源，从文旅开发、非遗新生、产业赋能等维度切入，综合贫困地区实际需求与“福苗计划”、“幸福乡村带头人计划”、“乡村振兴官”等扶贫项目结合，通过线下落地、线上推广，发挥好扶贫合力，助力区域可持续发展。同时，还推动区域品牌传播，助力地方政府更好进行政策宣传、推广地区特色、开展政务服务。

农民手里的“新农具”

“造血式”扶贫助力乡村振兴

决战决胜脱贫攻坚，既要重结果，也要重过程，脱贫摘帽不是终点，而是迈向新生活的起点。打赢这场脱贫攻坚战，关键一环是要变传统的输血模式为造血模式。

“福苗计划”、“乡村振兴官”、“幸福乡村带头人计划”以及“打开快手·发现美丽中国”等一系列战略项目，突显了快手助力贫困地区和广袤乡村挖掘潜能的“造血”思路，为脱贫攻坚和乡村振兴注入新的活力。

以贵州省雷山县为例，当地拥有优质的产品、绝美的风光，拥有13 项国家级非物质文化遗产，被誉为“苗族历史文化教科书”和“中国苗族文化中心”，但囿于地理位置及长期发展劣势，直到2019 年4 月才脱贫摘帽。

去年9 月20 日，快手在雷山县西江镇西江千户苗寨启动 “点亮百县工程”，通过直播、短视频带货的形式帮助雷山县宣传推广、线上销售鱼酱、银球茶等地方特色产品，助力雷山的文旅宣传，打造地方特色名片。此外，还通过线上和线下培训活动，为雷山县培养本地优秀主播，助力雷山县巩固脱贫成果。

据了解，此次发起的“点亮百县工程”计划在未来数年内，为全国100 个贫困县区进行流量扶贫、电商扶贫、教育扶贫、产业扶贫、文旅扶贫5 方面助力，多维度赋能乡村振兴发展。

“赋能就是‘造血式’扶贫最好的实践，可以持续性地把扶贫工作‘扶’出质量。”一位长期从事在脱贫攻坚一线的工作人员向记者表示。

为贫困县优质农产品建立上行通道、帮助培训贫困县短视频社交电商、助力三农短视频创作者，推广贫困县产品、旅游品牌……快手依托自身优势，为贫困地区持续提供“造血式”扶贫方法。

快手扶贫办主任宋婷婷表示，未来将依托自身技术力量和平台优势，继续发挥好互联网在助推脱贫攻坚中的独特作用，推动乡村振兴与脱贫攻坚良性衔接，在助推区域协调可持续发展中，做出更多探索和努力，真正让“短视频、直播”成为脱贫攻坚、实现乡村振兴的“新农具”。

(责编：毕磊、夏晓伦)