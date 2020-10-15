原标题：2021版熊猫金银纪念币铸造开机仪式在深圳举行

2021版熊猫金银纪念币铸造开机仪式10日在深圳举行，仪式由中国金币总公司主办。

三版熊猫币变化

熊猫金币是中国人民银行发行的国家法定货币。2021版熊猫币，是熊猫币新十年系列的第三版，币面中的小主人从2019版“爱的新生”，到2020版在母亲庇护下悠然自得躺在草地上吃竹叶的小熊猫，再到2021版小熊猫长大了，在妈妈的鼓励下开始勇敢攀爬树枝。

此次活动现场展示了中国人民银行2021版熊猫样币审批文件和批准样币，相关人士就熊猫币的创新与展望、币面图案等进行解读，并邀请设计师童方现场分享图稿设计理念。

(责编：夏晓伦、毕磊)