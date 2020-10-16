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第128届广交会云开幕

近2.6万家境内外企业参加

2020年10月16日05:43  来源：人民网－人民日报
 

　　本报广州10月15日电  （记者李刚）15日上午9时，第128届广交会云开幕仪式在广州举行，商务部部长钟山、广东省省长马兴瑞，以及广东省、广州市、中央国家机关有关负责人出席开幕式。这是继第127届广交会网上举办后的第二次“网上广交会”。

　　本届广交会将有200多个国家和地区的客商“云”上参会，参展企业近2.6万家；截至10月13日，本届广交会参展企业上传产品235.84万件，其中新产品69.15万件。所有展品于10月15日至24日同期上线展示，展期10天。本届广交会升级优化“云平台”，提升线上办展水平。广交会官网平台设置展商展品、供采对接、虚拟展馆等栏目，把全天候网上展示、营销推介、供采对接、在线洽谈等功能融为一体。广交会新闻发言人、中国对外贸易中心副主任徐兵表示，广交会是中国对外开放和国际贸易的重要平台。在特殊形势下，中国政府决定在网上举办广交会，充分体现了积极应对疫情影响、共建人类卫生健康共同体的高度负责，有利于维护全球产业链供应链安全畅通运转、稳住外贸外资基本盘；有利于维护多边贸易体制，推进经济全球化。


　　《 人民日报 》（ 2020年10月16日 06 版）
(责编：杨光宇)
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