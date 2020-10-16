第128届广交会云开幕

本报广州10月15日电 （记者李刚）15日上午9时，第128届广交会云开幕仪式在广州举行，商务部部长钟山、广东省省长马兴瑞，以及广东省、广州市、中央国家机关有关负责人出席开幕式。这是继第127届广交会网上举办后的第二次“网上广交会”。
本届广交会将有200多个国家和地区的客商“云”上参会，参展企业近2.6万家；截至10月13日，本届广交会参展企业上传产品235.84万件，其中新产品69.15万件。所有展品于10月15日至24日同期上线展示，展期10天。本届广交会升级优化“云平台”，提升线上办展水平。广交会官网平台设置展商展品、供采对接、虚拟展馆等栏目，把全天候网上展示、营销推介、供采对接、在线洽谈等功能融为一体。广交会新闻发言人、中国对外贸易中心副主任徐兵表示，广交会是中国对外开放和国际贸易的重要平台。在特殊形势下，中国政府决定在网上举办广交会，充分体现了积极应对疫情影响、共建人类卫生健康共同体的高度负责，有利于维护全球产业链供应链安全畅通运转、稳住外贸外资基本盘；有利于维护多边贸易体制，推进经济全球化。
回稳向好贡献增强 前三季度我国外贸好于预期 人民网北京10月14日电 （孙阳）日前，商务部外贸司负责人在谈到2020年1-9月我国外贸运行情况时表示，今年以来，疫情对我国外贸发展带来严重冲击，困难和挑战前所未有。商务部坚决贯彻党中央、国务院决策部署，把稳外贸作为重中之重，密切跟踪研判…【详细】
税收数据透视经济发展：国内市场整体回暖 对外开放积蓄动能 今年，突如其来的新冠肺炎疫情让中国经济经历复杂开局。随着国内大循环、国内国际双循环的不断畅通，中国经济社会发展按下“重启键”，新发展格局下市场逐渐回暖。如今，市场主体的“元气”恢复如何？从税收数据视角可以找到答案。 双节叠加 “十一”期…【详细】
海关总署：三季度我国进出口同比增长7.5% 前8个月累计增速转负为正 人民网北京10月13日电 （栗翘楚）“据海关统计，前三季度，我国货物贸易进出口总值23.12万亿元人民币，比去年同期增长0.7%。其中，三季度我国进出口8.88万亿元，同比增长7.5%。”今天上午，海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文在…【详细】
海关总署：前三季度我国外贸进出口整体表现好于预期 人民网北京10月13日电 （栗翘楚）据海关总署统计，今年前三季度我国外贸进出口同比增长0.7%。针对我国外贸进出口实现正增长的主要原因，海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文表示，前三季度，我国累计进出口总值年内首次实现同比正增长。前三季…【详细】