精准滴灌 解渴实体经济

10月14日，中国人民银行举行新闻发布会，介绍今年前三季度金融统计数据和服务实体经济等情况。

前三季度，我国人民币贷款增加16.26万亿元，已接近去年全年新增16.81万亿元的水平。今年以来，人民银行科学把握货币政策力度，坚持稳健的货币政策更加灵活适度、精准导向，引导资金更多流向实体经济，有效发挥结构性货币政策工具精准滴灌的作用，提高政策的直达性，强化对稳企业、保就业的金融支持。

流动性合理充裕，货币信贷和社会融资规模合理增长

人民银行发布的统计数据显示，前三季度，我国社会融资规模增量累计为29.62万亿元，比上年同期多9.01万亿元。其中，金融机构对实体经济发放的人民币贷款增加16.69万亿元，同比多增2.79万亿元。截至9月末，我国广义货币（M2）余额216.41万亿元，同比增长10.9%，增速分别比上月末和上年同期高0.5个和2.5个百分点。

“总体看，当前全社会流动性合理充裕，货币信贷和社会融资规模合理增长。”人民银行调查统计司司长兼新闻发言人阮健弘说。

前三季度，人民币贷款增加16.26万亿元，同比多增2.63万亿元；人民币存款增加18.15万亿元，同比多增4.93万亿元。

“今年以来，稳健的货币政策更加灵活适度、精准导向，根据疫情防控和经济社会发展不同阶段的特点，把握好调控的力度、节奏和重点，取得了显著成效，广义货币（M2）和社会融资规模增速明显高于上年，实体经济融资成本显著降低，有力支持了实体经济。”人民银行货币政策司司长孙国峰介绍。

小微企业融资呈现量增、面扩、价降的良好趋势

今年6月1日，人民银行会同相关部委推出了企业贷款延期还本付息和普惠小微信用贷款两项直达实体经济的货币政策工具。截至8月末，银行业金融机构已对3.7万亿元贷款本息实施了延期。按照两项工具明确的时间范围，6月到8月银行业金融机构共对72.9万户、6176亿元普惠小微贷款实施延期；3月到8月，银行业金融机构累计发放普惠小微信用贷款1.89万亿元，比上年同期多发放6279亿元。

“今年小微企业融资呈现了量增、面扩、价降的良好趋势，支持小微企业发展也带动了更多的就业。”人民银行金融市场司副司长彭立峰介绍，前三季度，小微企业融资新增3万亿元，同比多增1.2万亿元，支持小微经营主体3128万户，同比增长21.8%。9月新发放的普惠小微企业贷款平均利率为4.92%，较2019年12月下降0.96个百分点。

“从中长期贷款的实际投向看，金融机构对重点领域中长期贷款的资金支持力度在不断加大，贷款结构持续优化。”阮健弘介绍，当前，制造业的中长期贷款增速已经连续11个月上升，其中高技术制造业中长期贷款保持快速增长，9月末制造业中长期贷款的余额增长30.5%，比上年末高15.7个百分点。

人民币汇率小幅升值是我国经济向好的自然反映

数据显示，截至9月末，国家外汇储备余额为3.14万亿美元，9月末人民币的汇率为1美元兑6.8101元人民币。

“近期人民币对美元汇率小幅升值，总体看这个升值幅度是比较温和的。”孙国峰介绍，10月12日，人民币对美元汇率的收盘价与去年年末相比升值了3.3%，与去年的平均值相比升值了2.5%，升值幅度低于欧元等其他国际主要货币。

“人民币汇率小幅升值是我国经济向好的自然反映。”孙国峰表示，国际货币基金组织（IMF）预测，中国是2020年全球唯一实现正增长的主要经济体，我国出口形势良好，包括各国央行在内的境外长期资金有序流入人民币资产，人民币汇率在市场供求推动下有所升值是正常的，是在有管理的浮动汇率制度下市场供求对汇率形成发挥决定性作用的应有之意。

孙国峰表示，下一步人民银行将继续保持人民币汇率弹性，稳定市场预期，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

《 人民日报 》（ 2020年10月16日 11 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)