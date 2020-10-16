切实端牢十四亿中国人的饭碗

今年10月16日是第四十个“世界粮食日”，联合国粮农组织确定的活动主题是“齐成长、同繁荣、共持续。行动造就未来”。“全国粮食安全宣传周”活动于“世界粮食日”所在的周深入开展，今年的主题是“端牢中国饭碗，共筑全球粮安”。作为世界性的重大课题，粮食安全是世界和平与发展的重要保障，是构建人类命运共同体的重要基础。对我们国家而言，14亿人口要吃饭是最大的国情，解决好吃饭问题是治国理政的头等大事。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把粮食安全作为治国理政的头等大事，提出了“确保谷物基本自给、口粮绝对安全”的新粮食安全观，确立了“以我为主、立足国内、确保产能、适度进口、科技支撑”的国家粮食安全战略，引领推动了粮食安全理论创新、制度创新和实践创新，走出了一条中国特色粮食安全之路。中国用全球9%的耕地、6%的淡水资源生产的粮食，养活了近20%的人口，实现了由“吃不饱”到“吃得饱”进而“吃得好”的历史性转变。这是一个了不起的成就，对世界也是一个巨大贡献。面对突如其来的新冠肺炎疫情，各级各有关部门和企业闻令而动、担当尽责，在统筹疫情防控和经济社会发展背景下，我国社会始终保持稳定，粮食和重要农副产品稳定供给功不可没。实践证明，党中央、国务院关于国家粮食安全战略的决策部署是完全正确的，确定的保供稳价政策举措是科学有效的。

居安思危，安不忘危。在坚定信心的同时，应当清醒认识到，受新冠肺炎疫情影响，全球粮食安全面临诸多挑战，给人们上了一堂生动的“警示课”；我国粮食中长期供求仍呈紧平衡态势，当前结构性矛盾突出，任何时候粮食安全这根弦都不能松。要深入贯彻新发展理念，积极融入新发展格局，认真落实总体国家安全观和国家粮食安全战略、乡村振兴战略，加快构建更高层次、更高质量、更有效率、更可持续的粮食安全保障体系。

坚决扛稳粮食安全重任，着力夯实粮食安全的基础。粮食稳，全局稳。充分发挥粮食安全省长责任制考核导向作用，调动各地重农抓粮积极性，实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，稳步提升粮食产能，为保持粮食供需总量平衡增添后劲。加强储备能力建设，严格政府储备管理，优化储备粮品种结构和区域布局，强化中央储备和地方储备协同运作，发挥好“压舱石”和“稳定器”作用。建立健全粮食“产购储加销”协同联动机制，建设完善一批粮食应急保障中心，修订粮食应急保障预案，加强粮食市场监测预警，增强应对突发事件的能力。

深入推进优质粮食工程，加快粮食产业高质量发展。产业强，粮食安。围绕抓好“粮头食尾”和“农头工尾”，延伸粮食产业链、提升价值链、打造供应链，加快建设现代化粮食产业体系。深入实施优质粮食工程，重点推进粮食绿色仓储提升、粮食品种品质品牌提升、粮食质量追溯提升、粮食机械装备提升、粮食应急保障能力提升、粮食节约减损健康消费提升等“六大行动”，推动优粮优产、优购、优储、优加、优销“五优联动”，增加绿色优质粮油产品供给，满足广大人民群众对粮油消费升级的需求，在更高层次上保障国家粮食安全。

厉行节约反对浪费，切实增强节粮减损工作实效。习近平总书记多次强调高度重视节约粮食。要统筹抓好粮食收获、仓储、运输、加工、消费等各环节减损工作，支持节粮减损技术和装备研发推广应用，优化原粮散粮物流运输体系；研究探索社会多元储粮新机制，指导帮助农民实施农户科学储粮项目。积极开展世界粮食日和全国粮食安全宣传周、科技活动周等主题活动，发挥好粮食安全宣传教育基地作用，营造爱粮节粮的浓厚社会氛围。

运用改革办法和法治思维，推动粮食安全治理体系和治理能力现代化。改革完善粮食储备安全管理体制机制，强化政府储备公共产品属性，坚持政策性职能和经营性职能彻底分开；厘清承储主体职能定位，压实承储企业主体责任和政府部门监管责任。加快粮食安全保障立法修规进程，加快推动《粮食安全保障法》立法；制修订《粮食流通管理条例》和《粮食储备安全管理条例》；积极做好相关地方立法工作。创新强化粮食执法监管督查，加快建设储备粮库智能信息化动态监管系统，统筹运用综合交叉执法检查和信用监管、12325粮食监管热线等方式，依法守住管好“天下粮仓”。

加强粮食领域国际合作，积极维护世界粮食安全。作为世界上最大的发展中国家和负责任大国，中国始终是维护世界粮食安全的积极力量。认真落实与联合国世界粮食计划署等国际组织签署的谅解备忘录，继续推进粮食领域南南合作，深化与共建“一带一路”国家的粮食经贸合作关系。积极支持粮食企业“走出去”和“引进来”开展国际合作，合理利用两个市场、两种资源。探索国际粮食合作新模式，促进形成更加安全、稳定、合理的国际粮食安全新局面。

（作者为国家发展改革委党组成员，国家粮食和物资储备局党组书记、局长）

《 人民日报 》（ 2020年10月16日 11 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)