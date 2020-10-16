第十一届泛北部湾经济合作论坛举行

本报南宁10月15日电 （记者庞革平、李纵）10月15日，第十一届泛北部湾经济合作论坛暨2020北部湾国际门户港合作峰会在广西南宁举行。论坛以“聚焦国际门户港，共建陆海新通道：泛北合作的新时代”为主题，下设“合作共建北部湾国际门户港，探索联动发展新模式”“高质量建设陆海新通道，助力国际供应链发展”两个议题。

本届论坛由中国国家发展和改革委员会、中国交通运输部、中国商务部、人民日报社、中国广西壮族自治区人民政府、泰国商务部、新加坡贸易与工业部等联合主办。来自中国及东盟各国的政府官员、知名专家学者、业界人士和新闻媒体代表通过线上线下融合的方式参与本次论坛。

与会嘉宾认为，合作共建陆海新通道和北部湾国际门户港是推进“一带一路”建设的重要实践和具体举措，各方应秉持合作共赢、共商共建共享的核心理念，积极探索陆海合作新路径，推进“一带一路”建设取得新进展。

论坛举办期间，主办方启动了钦州国际集装箱码头统一运营仪式、中谷钦州集装箱多式联运物流基地开工仪式、北部湾国际门户港港航互联服务平台上线仪式等。

《 人民日报 》（ 2020年10月16日 11 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)