第十一届泛北部湾经济合作论坛举行

本报南宁10月15日电 （记者庞革平、李纵）10月15日，第十一届泛北部湾经济合作论坛暨2020北部湾国际门户港合作峰会在广西南宁举行。论坛以“聚焦国际门户港，共建陆海新通道：泛北合作的新时代”为主题，下设“合作共建北部湾国际门户港，探索联动发展新模式”“高质量建设陆海新通道，助力国际供应链发展”两个议题。
本届论坛由中国国家发展和改革委员会、中国交通运输部、中国商务部、人民日报社、中国广西壮族自治区人民政府、泰国商务部、新加坡贸易与工业部等联合主办。来自中国及东盟各国的政府官员、知名专家学者、业界人士和新闻媒体代表通过线上线下融合的方式参与本次论坛。
与会嘉宾认为，合作共建陆海新通道和北部湾国际门户港是推进“一带一路”建设的重要实践和具体举措，各方应秉持合作共赢、共商共建共享的核心理念，积极探索陆海合作新路径，推进“一带一路”建设取得新进展。
论坛举办期间，主办方启动了钦州国际集装箱码头统一运营仪式、中谷钦州集装箱多式联运物流基地开工仪式、北部湾国际门户港港航互联服务平台上线仪式等。
回稳向好贡献增强 前三季度我国外贸好于预期 人民网北京10月14日电 （孙阳）日前，商务部外贸司负责人在谈到2020年1-9月我国外贸运行情况时表示，今年以来，疫情对我国外贸发展带来严重冲击，困难和挑战前所未有。商务部坚决贯彻党中央、国务院决策部署，把稳外贸作为重中之重，密切跟踪研判…【详细】
税收数据透视经济发展：国内市场整体回暖 对外开放积蓄动能 今年，突如其来的新冠肺炎疫情让中国经济经历复杂开局。随着国内大循环、国内国际双循环的不断畅通，中国经济社会发展按下“重启键”，新发展格局下市场逐渐回暖。如今，市场主体的“元气”恢复如何？从税收数据视角可以找到答案。 双节叠加 “十一”期…【详细】
海关总署：三季度我国进出口同比增长7.5% 前8个月累计增速转负为正 人民网北京10月13日电 （栗翘楚）“据海关统计，前三季度，我国货物贸易进出口总值23.12万亿元人民币，比去年同期增长0.7%。其中，三季度我国进出口8.88万亿元，同比增长7.5%。”今天上午，海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文在…【详细】
海关总署：前三季度我国外贸进出口整体表现好于预期 人民网北京10月13日电 （栗翘楚）据海关总署统计，今年前三季度我国外贸进出口同比增长0.7%。针对我国外贸进出口实现正增长的主要原因，海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文表示，前三季度，我国累计进出口总值年内首次实现同比正增长。前三季…【详细】