粮食生产连年丰收 全面建成小康社会拥有压舱石

2004年以来，我国粮食生产连续16年丰收，尤其是近5年，粮食产量都稳定在1.3万亿斤以上。今年，夏粮、早稻丰收到手，秋粮面积增加、长势喜人，全年粮食有望再夺丰收。粮食持续稳定发展，正在改变千百年来看天吃饭的生产局面，有力保障了国家现代化进程，成为经济社会发展的压舱石，成为全面建成小康社会的一大亮点，为形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局打下了坚实基础，为保障世界粮食安全作出了重大的贡献。

一、粮食连年丰收，书写辉煌

2019年，我国粮食产量13277亿斤，比2003年8614亿斤增长了54%，而同时期，人口只增长了8%。这期间，粮食生产连续跨越11000亿斤、12000亿斤、13000亿斤台阶，中国人的饭碗牢牢地端在自己手里。粮食连年丰收，是农业综合生产能力稳步提升的直接反映，为加快推动农业高质量发展奠定坚实基础。

粮食优势区域凸显。粮食生产日益向优势区域集聚，近5年，我国粮食主产区贡献了全国约80%的粮食产量和85%的商品粮。粮食主产区各类生产要素集聚效应显现，适度规模经营优势逐步形成，现代农业生产力布局进一步优化，为保障国家粮食安全发挥了中流砥柱的作用。

粮食单产持续提高。2019年我国粮食单产762.6斤/亩，比2003年的577.6斤/亩，增长了32%，比世界平均水平高约40%。其中水稻是世界平均水平1.5倍，小麦是世界平均水平的1.6倍，玉米是世界平均水平的1.1倍。单产提高不仅有效缓解了粮食需求增长对耕地的压力，还有效地扩大了农业结构调整的空间。

人均占有量远超国际标准线。2019年，全国人均粮食占有量475公斤，远超人均400公斤的国际谷物安全标准线。目前，全国小麦、稻谷库存量大体相当于全国居民一年的消费量，粮食库存消费比远高于联合国粮农组织提出的17%—18%安全水平。稻谷、小麦自给率超过100%，玉米自给率多年稳定在95%以上，确保“谷物基本自给，口粮绝对安全”。

二、粮食连年丰收，意义重大

所贵惟贤，所宝惟谷。粮食是生存之道、发展之道、稳定之道，关系到国家安危、人民福祉和国际格局。粮食连续丰收，使我国稳定之基更牢靠、发展之基更坚实。

为打赢脱贫攻坚战奠定了物质基础。“两不愁三保障”是脱贫攻坚的基础，“不愁吃”就是要稳定保障粮食和重要副食品供给。我国粮食连年丰收、库存充裕，“不愁吃”问题有效解决，为脱贫攻坚提供了长效的内在动力和外在保障，是巩固脱贫攻坚成果、防止返贫的重要物质基础。今年脱贫攻坚任务完成后，我国将提前10年实现联合国2030年可持续发展议程的减贫目标，粮食连年丰收功不可没。

为加强市场调控平抑物价发挥重要作用。仓廪实，天下安。粮价稳，百价稳。粮食生产稳住了，“三农”战略后院守好了，经济社会发展就有了坚实的基础。上世纪80年代末期、90年代中期以及进入新世纪初期，我国出现了3次严重的通货膨胀，都与粮食供求有关。自亚洲金融危机以来，国际粮价多次出现“过山车”式的大幅波动，我国由于粮食连年丰收，及时有效地消除了国际粮价波动传导的压力，确保了市场粮食货足价稳，老百姓家里米面无忧，稳定了经济基本盘。

为推动产业发展和区域发展创造了条件。主产区把粮食生产融入现代产业体系，以“粮头食尾”和“农头工尾”为引领，形成“粮食+”多业态发展模式。2019年，我国农产品加工业产值突破22万亿元，比2003年增加了6倍多。黑龙江、吉林、河南、湖北等多个粮食主产省份农产品加工业为全省第一大产业。现代农业的发展，不仅使我们有足够的粮食养活更多的非农人口，也为更多的农业人口、农业资源投入工业化和城市化提供了前提条件，为中国制造的奇迹打下了坚实基础。

为应对国际复杂形势发挥了关键作用。当前，世界面临百年未有之大变局，全球政治经济形势波谲云诡，贸易保护主义抬头，外部经贸环境更加复杂。新冠肺炎疫情暴发后，一些国家紧急宣布实施粮食出口限制，引发国际粮价波动和市场恐慌。而我国由于充足的粮食库存和有效的供应体系，确保了城乡居民每一顿都能吃饱饭，稳定了民心、稳定了社会。复杂多变的国际政治经贸给全社会上了一堂生动的粮食安全警示课，让大家更加明白什么叫“手中有粮，心中不慌”。中国人的饭碗必须牢牢端在自己手中，14亿人的粮食安全是买不来的，完全靠进口粮过日子，既不现实也不可能。一旦有风吹草动，有钱也买不来粮。

三、粮食连年丰收，经验宝贵

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视国家粮食安全，把解决好吃饭问题作为治国理政的头等大事，明确提出了谷物基本自给、口粮绝对安全的目标，确立了“以我为主、立足国内、确保产能、适度进口、科技支撑”的国家粮食安全战略。这是与基本国情相符合、与市场经济体制相适应、与国际形势相对接的粮食安全发展战略。同时，构建了各级政府保障本地区粮食安全主体责任考核体系，不断出台促进粮食稳定发展的政策法规，实施“藏粮于地、藏粮于技”的战略措施，创新体制机制破解现代技术、现代装备与小农户对接的难题，加速粮食生产现代化进程。目前，更高层次、更高质量、更有效率、更可持续的粮食安全保障机制正在加快形成，国家粮食安全保障更加有力。

在此次席卷全球的突发公共卫生事件中，充足的粮食供应帮助我国度过突发的危机，充分体现了习近平总书记粮食安全重要论述的前瞻性、治国理政方略的科学性和中国特色社会主义制度的优越性。当前，我国正处于全面建成小康社会、打赢脱贫攻坚战的冲刺阶段。我们要贯彻落实习近平总书记关于粮食安全的一系列重要讲话和指示精神，抓住机遇加快构建新时期国家粮食发展战略，进一步完善新时期粮食政策体系，打牢国家粮食安全稳定发展的基础，为经济社会发展全局保驾护航。

（作者为全国政协委员、国家食物与营养咨询委员会主任、中国农科院原党组书记）

《 人民日报 》（ 2020年10月16日 16 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)