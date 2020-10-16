金融活水流向实体经济（锐财经）

10月14日，中国人民银行发布三季度金融统计数据。央行有关负责人表示，今年以来，稳健的货币政策更加灵活适度、精准导向，引导资金更多地流向实体经济，强化对稳企业、保就业的金融支持。总体看，当前全社会流动性合理充裕，货币信贷和社会融资规模合理增长。

信贷和社融合理增长

看货币供应量——9月末，广义货币（M2）余额216.41万亿元，同比增长10.9%，增速分别比上月末和上年同期高0.5个和2.5个百分点；狭义货币（M1）余额60.23万亿元，同比增长8.1%，增速分别比上月末和上年同期高0.1个和4.7个百分点。

看人民币贷款——前三季度人民币贷款增加16.26万亿元，同比多增2.63万亿元。9月末，本外币贷款余额175.49万亿元，同比增长12.8%。9月末人民币贷款余额169.37万亿元，同比增长13%，增速与上月末持平，比上年同期高0.5个百分点。

看社会融资规模——今年前三季度，社会融资规模累计增量29.62万亿元，比上年同期多9.01万亿元。9月份当月，社会融资规模增量3.48万亿元，比上年同期多9630亿元。9月末，社会融资规模存量280.07万亿元，同比增长13.5%，增速比上年同期高2.8个百分点。

中国人民银行调查统计司司长阮健弘表示，前三季度，社会融资总量增长，结构优化，社会融资结构呈现出三大特点：

一是金融机构加大对实体经济的信贷支持力度。前三季度金融机构对实体经济发放的人民币贷款增加16.69万亿元，接近上年全年16.88万亿元的水平，比上年同期多增2.79万亿元。

二是实体经济从债券市场和股票市场获得的直接融资大幅度增加。前三季度企业债券净融资4.1万亿元，比上年同期多1.65万亿元；企业的境内股票融资6099亿元，比上年同期多3756亿元。

三是金融体系配合财政持续发力，政府债券融资力度很大。前三季度政府债券净融资6.73万亿元，比上年同期多2.74万亿元。

货币政策工具精准滴灌

结构性货币政策工具精准滴灌的作用发挥如何？企业贷款情况颇具说服力。

总量上看，今年前三季度，企业贷款保持平稳增长。9月末，企业贷款同比增长12.3%，增速比上年末和上年同期分别高1.8和1.9个百分点；企业贷款累计新增10.8万亿元，同比多增2.6万亿元。

结构上看，企业中长期贷款结构持续优化。阮健弘指出，从3月份开始，企业中长期贷款持续加快，9月末的余额增速为14.8%，是18年以来的最高点。

从中长期贷款的实际投向看，金融机构对重点领域中长期贷款的力度不断加大，贷款结构持续优化。前三季度，实体经济中长期贷款占各项新增贷款的72.9%。

具体分析，9月末，制造业中长期贷款余额增长30.5%，增速比上年末高了15.7个百分点，连续11个月上升。其中，高技术制造业中长期贷款保持快速增长。

基础设施的中长期贷款也保持了较快增长。9月末，基础设施中长期贷款余额同比增速13.5%，比上年末高了3.4个百分点。

“企业获得的长期资金比较多，能够比较好地稳定企业信心。对企业来说，中长期贷款十分有利于经济的恢复和进一步增长。”阮健弘表示。

银行体系流动性合理充裕

四季度货币政策将呈现何种走向？

中国人民银行货币政策司司长孙国峰表示，今年以来，稳健的货币政策更加灵活适度、精准导向，根据疫情防控和经济社会发展不同阶段的特点，把握好调控的力度、节奏和重点，取得了显著成效。

数据显示，M2和社会融资规模增速明显高于上年，实体经济融资成本显著降低，有力支持了实体经济。今年以来，中国人民银行通过下调法定准备金率、中期借贷便利操作和公开市场操作，主动投放长期、中期和短期流动性，调节银行体系流动性的能力进一步增强。同时，中国人民银行3次降准，共释放长期流动性1.75万亿元，支持货币信贷合理增长，满足了银行货币创造服务实体经济的需要。“目前，从长期、短期、中期流动性来看，银行体系流动性都保持在合理充裕水平。”孙国峰表示。

谈到利率水平，孙国峰表示，当前央行政策利率和贷款市场报价利率LPR均保持稳定，利率水平与当前的经济基本面总体是匹配的。

下一阶段，中国人民银行将根据形势变化综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕，支持货币供应量和社会融资规模合理增长，为确保全面建成小康社会和经济高质量发展提供良好的货币环境。

(责编：胡永秋、杨光宇)