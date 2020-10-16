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泛北部湾经济合作论坛举行

2020年10月16日05:53  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　本报南宁10月15日电 （记者庞革平、李纵）15日，第十一届泛北部湾经济合作论坛暨2020北部湾国际门户港合作峰会在广西南宁举行。论坛以“聚焦国际门户港，共建陆海新通道：泛北合作的新时代”为主题，由中国国家发展和改革委员会、中国交通运输部、中国商务部、人民日报社、中国广西壮族自治区人民政府、泰国商务部、新加坡贸易与工业部等共办方联合主办。

　　来自中国及东盟各国的政府官员、知名专家学者、商界精英、业界人士和新闻媒体代表通过线上线下融合的方式参与本次论坛。与会嘉宾就如何共建北部湾国际门户港，在基础设施、产业、贸易、金融等领域构建跨区域共建共享机制，更高水平合作建设国际陆海贸易新通道等内容进行了研讨对话。与会嘉宾认为，合作共建陆海新通道和北部湾国际门户港是推进“一带一路”建设的重要实践和具体举措，各方应秉持合作共赢、共商共建共享的核心理念，积极探索陆海合作新路径，推进“一带一路” 建设取得新进展。

(责编：胡永秋、杨光宇)
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