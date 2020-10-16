5类产品生产许可证审批权下放

本报北京10月15日电 （记者孔德晨）近日，国家市场监管总局印发《关于下放5类产品工业产品生产许可证审批权限 加强事中事后监管工作的通知》，将建筑用钢筋、水泥、广播电视传输设备、人民币鉴别仪、预应力混凝土铁路桥简支梁等5类产品生产许可证审批权限，全部下放至省级市场监管部门实施。此次下放后，市场监管总局不再对工业产品生产许可证实施审批。

工业产品生产许可证制度是我国改革开放初期建立起来的一项准入制度，主要目的是从源头加强质量监管，防范系统性质量安全风险。这项制度自实施以来，对于保障产品质量安全、落实国家产业政策，促进市场经济健康协调发展，发挥了重要作用。近年来，随着“放管服”改革的持续推进，实施工业产品生产许可证管理的产品，已由2017年初的60类压减到目前的10类。

为了确保审批工作放得下、接得住、管得好，《通知》要求各省级市场监管部门要进一步完善审批系统，调整修订发证程序、文书和相关规定。对于涉及产业政策的产品，要严格核准相关文件，不得受理、审批违规新增产能生产项目的生产许可申请。

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