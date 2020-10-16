全国扶贫日系列论坛在京举行

本报电 （记者陈劲松）2020年“全国扶贫日”来临之际，中国残联和国务院扶贫办10月14日在京联合举办“2020年全国扶贫日系列论坛——残疾人脱贫攻坚论坛”。论坛主题为“解决因残致贫问题的中国探索”。中国残联副主席、副理事长程凯，国务院扶贫办副主任夏更生等出席论坛并讲话，中国人民大学教授杨立雄、中国残联残疾人事业发展研究中心主任厉才茂及残疾人脱贫典型代表等作主旨发言。

夏更生在讲话中指出，残疾人脱贫是脱贫攻坚的重要组成部分，关乎打赢脱贫攻坚战，关乎全面建成小康社会成色。脱贫攻坚以来，累计有近700万贫困残疾人实现脱贫，贫困残疾人收入大幅提高，生产生活条件明显改善，幸福感、获得感显著增强，为脱贫攻坚圆满收官打下良好基础。

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