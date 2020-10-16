本报北京10月15日电 （记者聂传清）记者从中国铁建股份有限公司获悉，15日，中老昆（明）万（象）铁路重点工程——国内玉磨段铁路南联山隧道贯通。目前，中老铁路国内段完成投资近九成。
据中铁二十二局集团该项目部经理王冠英介绍，位于云南西双版纳傣族自治州的南联山隧道为单线隧道，全长9850米，地质条件复杂，施工中涌水、变形等十分常见。面对施工难题，项目技术小组邀请有关专家多次会诊、论证，并经过反复试验，创新施工方案，最终攻克了40余项技术难题，并形成了一套我国西南地区风化围岩隧道掘进综合施工技术。
中老昆万铁路是一条以中方为主投资建设、全线采用中国技术标准、使用中国装备并与中国铁路网直接连通的国际铁路，全长1000多公里。国内玉磨段为国家I级电气化铁路，设计时速160公里。截至目前，中老铁路国内段93座隧道已贯通82座，国内段隧道工程已完成97.6%。
截至今年9月底，中老铁路国内段年累计完成投资91.2亿元，开工以来累计完成投资454.6亿元，完成投资计划近九成。
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