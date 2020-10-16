嘉兴秀洲区打造人才“强磁场”

本报电 （朱大军）近日，天鹅湖未来科学城创新人才生态圈发布暨麟湖智谷启动仪式在浙江嘉兴市秀洲区秀水新区天鹅湖畔举行。天鹅湖未来科学城创新人才生态圈实施后，力争通过5-10年时间，引进世界500强或行业领军企业长三角创新总部10家，集聚高层次人才1万名，建设总部办公、未来社区、人才沙龙（人才林）等多样化人才平台。
为完善人才生态系统，秀水新区不断释放政策红利，重大人才项目最高可享1亿元专项支持。同时，出台人才租房补贴、人才购房补贴、工资外津贴等相关扶持政策，入选的高层次人才，按政策给予相应补贴，最高可享3年免租政策。
未来该区还将以更有竞争力的产业体系集聚人才，全力做强光伏、智能家居、时尚纺织三条百亿支柱产业链；做大以数字经济为引领的光电、装备制造、新能源汽车三条新兴产业链；培育航空航天、健康医疗、人工智能三条未来产业链，做好产才融合发展大文章，让人才在秀洲的现代产业高地中大显身手。
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