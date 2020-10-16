本报北京10月15日电 （记者王珂）商务部新闻发言人高峰15日表示，第三届进博会各项筹备工作正有序推进，今年展览面积超过上届，世界500强参展企业数量达往届规模，且有一批企业签约参展未来三届进博会。
高峰在15日举行的网上例行新闻发布会上说，这一届进博会展览面积更大，共设置了食品及农产品、汽车、技术装备、消费品、医疗器械及医药保健、服务贸易等六大展区，新设了公共卫生防疫、节能环保、智慧出行和体育用品及赛事专区等四大专区。
回稳向好贡献增强 前三季度我国外贸好于预期 人民网北京10月14日电 （孙阳）日前，商务部外贸司负责人在谈到2020年1-9月我国外贸运行情况时表示，今年以来，疫情对我国外贸发展带来严重冲击，困难和挑战前所未有。商务部坚决贯彻党中央、国务院决策部署，把稳外贸作为重中之重，密切跟踪研判…【详细】
税收数据透视经济发展：国内市场整体回暖 对外开放积蓄动能 今年，突如其来的新冠肺炎疫情让中国经济经历复杂开局。随着国内大循环、国内国际双循环的不断畅通，中国经济社会发展按下“重启键”，新发展格局下市场逐渐回暖。如今，市场主体的“元气”恢复如何？从税收数据视角可以找到答案。 双节叠加 “十一”期…【详细】
海关总署：三季度我国进出口同比增长7.5% 前8个月累计增速转负为正 人民网北京10月13日电 （栗翘楚）“据海关统计，前三季度，我国货物贸易进出口总值23.12万亿元人民币，比去年同期增长0.7%。其中，三季度我国进出口8.88万亿元，同比增长7.5%。”今天上午，海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文在…【详细】
海关总署：前三季度我国外贸进出口整体表现好于预期 人民网北京10月13日电 （栗翘楚）据海关总署统计，今年前三季度我国外贸进出口同比增长0.7%。针对我国外贸进出口实现正增长的主要原因，海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文表示，前三季度，我国累计进出口总值年内首次实现同比正增长。前三季…【详细】