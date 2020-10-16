本报北京10月15日电 （记者王珂）商务部新闻发言人高峰15日表示，第三届进博会各项筹备工作正有序推进，今年展览面积超过上届，世界500强参展企业数量达往届规模，且有一批企业签约参展未来三届进博会。

高峰在15日举行的网上例行新闻发布会上说，这一届进博会展览面积更大，共设置了食品及农产品、汽车、技术装备、消费品、医疗器械及医药保健、服务贸易等六大展区，新设了公共卫生防疫、节能环保、智慧出行和体育用品及赛事专区等四大专区。

《 人民日报 》（ 2020年10月16日 03 版）

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