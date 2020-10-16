猪肉价格涨幅大幅回落 年内CPI首迎“1时代”

国家统计局15日发布了9月全国居民消费价格指数（CPI）数据。由于猪肉价格涨幅大幅回落，带动食品价格涨幅收窄，叠加基数效应显现，拉动9月CPI同比涨幅下行至1.7%。这也是2019年2月以来，时隔一年半CPI重回“1”区间。

“CPI环比与同比涨幅均继续回落。”国家统计局城市司高级统计师董莉娟指出，9月，各地积极落实好“六稳”“六保”政策和常态化疫情防控措施，市场供需状况总体稳定。从环比看，CPI上涨0.2%，涨幅比上月回落0.2个百分点。

从同比看，CPI上涨1.7%，涨幅比上月回落0.7个百分点。其中，食品价格上涨7.9%，涨幅比上月回落3.3个百分点，影响CPI上涨约1.69个百分点。食品中，猪肉价格上涨25.5%，涨幅比上月大幅回落27.1个百分点；非食品价格由上月上涨0.1%转为持平。扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨0.5%，涨幅与上月相同。“据测算，在9月1.7%的同比涨幅中，去年价格变动的翘尾影响约为1.2个百分点，新涨价影响约为0.5个百分点。”董莉娟说。

业内认为，9月CPI快速下行，是猪肉价格涨幅大幅回落，以及去年同期基数较高共同作用的结果。

“食品价格涨幅显著收窄是CPI回落的主要原因。受去年基数上升的影响，猪肉价格同比涨幅大幅回落27.1个百分点至25.5%，是食品价格涨幅收窄的主要原因。牛肉、羊肉、蛋类价格涨幅也有回落。”交通银行金融研究中心首席研究员唐建伟表示。

中国民生银行首席研究员温彬认为，食品价格整体呈现回落趋势，主要受肉类价格回落带动。“猪肉价格的回落一方面由于去年同期形成了较高基数，另一方面由于生猪生产持续恢复，储备肉投放亦有增加，推动供给逐渐改善。”

唐建伟认为，随着食品价格回落，四季度CPI可能保持在“1时代”。生猪生产持续恢复，存栏量不断增加，猪肉价格将稳中趋降。去年下半年是猪肉价格上涨时期，今年四季度猪肉价格同比涨幅将显著收窄。随着旅游、住宿等行业恢复，未来非食品价格有望逐渐趋稳微升。但消费恢复较为缓慢，非食品价格可能仍将处于较低水平。

“综合来看，前9个月CPI累计同比上涨3.3%，已经回落到3.5%的年度控制目标之内。下阶段，由于CPI去年同期基数加速走高，预计CPI将继续呈现回落趋势，不会对货币政策构成掣肘。”温彬说。（记者 班娟娟）

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