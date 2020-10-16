原标题：外贸增速转正彰显中国经济韧性

全球贸易受疫情影响大幅下滑，我国对外贸易则逆势增长。前三季度，我国对外贸易同比增速分别为-6.5%、-0.2%和7.5%，进出口逐季回稳向好。

外贸增速转正首先得益于我国率先实现复产复工。3月底，除湖北等个别省份外，全国其他省市复工率均超90%。5月底，全国规上工业企业平均开工率和职工复岗率分别达到99.1%和95.4%，全国中小企业复工率达91%。3月以来，制造业PMI持续保持在荣枯线上方，企业生产经营保持扩张状态。我国企业在全球范围内率先实现复产复工，为履行外贸订单等提供了有力支撑，同时也有效弥补了全球供应缺口，为推动各国经济社会平稳复苏发挥了积极作用。

外贸增速转正还得益于前期一系列超常规政策作用的显现。疫情发生以来，政府扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，高度重视外贸发展面临的各类问题，围绕保居民就业、保基本民生、保市场主体的要求，在推动贸易便利化、完善出口退税机制、扩大出口信保规模、增加外贸信贷投放、推动出口转内销方面，出台了一系列发展新举措。总体来看，各类政策精准有效，为推动我国外贸回暖复苏发挥了积极作用。与此同时，外贸企业的信心和预期也在持续转好。9月，PMI新出口订单指数和进口指数首次站在荣枯线上方，预示未来一段时期进出口将继续延续回稳向好势头。

在正视我国外贸发展成绩的同时，也要高度重视当前和今后一段时期外贸发展面临的风险和挑战。当今世界正经历百年未有之大变局，疫情全球大流行使这个大变局加速演进，经济全球化遭遇逆流，保护主义、单边主义上升，世界经济低迷，国际贸易和投资大幅萎缩，世界进入动荡变革期，这对我国外贸发展也带来了一系列严峻挑战。

一是要继续关注疫情在全球蔓延形势。美国、印度、巴西等国家每日新增确诊病例仍处高位；部分国家疫情出现反复，欧洲多国重新采取封锁政策，非洲、拉美以及部分亚洲国家疫情形势存在较大不确定性，北半球国家即将步入秋冬流感季。疫情反复带来的不确定性将对全球生产和需求带来不利冲击，进而影响我国外贸发展。对此，应继续加强国际抗疫合作，分享疫情防控经验，共享医疗研发成果，有效控制疫情蔓延势头，促进世界经济企稳回升。

二是要高度重视疫情导致的保护主义抬头问题。疫情发生后，部分国家采取了激进的保护主义做法，给国际贸易发展带来不利影响。未来应高度重视外部环境变化带来的风险与挑战，继续推动与主要国家的协商合作力度，为我国外贸企业发展营造良好的外部环境。

三是要注重保护外贸主体。在外部风险和挑战下，稳外贸关键在于稳定外贸主体，稳住外贸产业生产力，保障产业链供应链稳定。要防范外贸主体关停破产风险，对外贸主体提供必要的财税金融支持措施，发挥国内超大规模市场优势，引导外贸产品出口转内销，稳定外贸发展基本盘，支持企业在困境中求生存、寻商机，最大限度降低疫情对于外贸产业的影响，加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

(责编：杨曦、乔雪峰)