原标题：央行连续三月超量续作MLF 利率保持不变

为维护银行体系流动性合理充裕，央行15日开展了5000亿元中期借贷便利（MLF）操作（含对10月16日MLF到期的续做）和500亿元逆回购操作。MLF中标利率为2.95%，与此前持平。

这已是央行连续三个月对MLF进行超量续作。民生银行首席研究员温彬表示，央行加大公开市场操作，采取“逆回购+MLF”组合，一方面使市场短期利率保持在央行政策利率水平附近，另一方面在最近三个月内超量投放MLF，保持市场长期利率水平总体稳定，满足金融机构加大对实体经济支持和降低融资成本的需求。

东方金诚首席宏观分析师王青表示，考虑到当前经济修复势头良好，以房地产调控加码为标志，政策面更加注重在稳增长与防风险之间把握平衡，10月MLF操作利率保持不变并不出乎预料。他预计，若短期内不发生重大外部冲击并严重干扰经济复苏进程，年底前MLF操作利率都将保持稳定。MLF操作利率是LPR报价的参考基础，自去年9月以来，两者一直保持同步调整。预计本月公布的1年期和5年期LPR报价都将大概率保持不变。

(责编：杨曦、乔雪峰)