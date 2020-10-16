原标题：IMF总裁呼吁国际社会加强合作建设更具韧性的经济

这张10月14日在美国华盛顿拍摄的照片显示，电视上正在直播国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃出席记者会。 国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃14日表示，全球经济前景正在改善，但复苏不全面、不平衡且不确定；国际社会应加强合作巩固经济复苏势头，建设更具韧性的经济。 新华社记者 刘杰 摄

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