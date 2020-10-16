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清除线上教育乱象还须强化平台责任

2020年10月16日08:24  来源：经济参考报
 
原标题：清除线上教育乱象还须强化平台责任

　　近期，国家网信办持续深入推进2020“清朗”专项行动，联合教育部开展涉未成年人网课平台专项整治。截至目前，全国网信系统累计暂停更新相关版块功能网站99家，会同电信主管部门取消违法网站许可或备案、关闭违法网站13942家；有关网站平台依据用户服务协议关闭各类违法违规账号578万余个。

　　网民指出，受利益驱使，网络游戏、低俗小说、娱乐直播等与学习无关的内容不断地向网课学习栏目渗透。清理违规网课平台，净化青少年网络环境刻不容缓。

　　网民“杜玉波”认为，促进线上教育规范有序发展，既要加强优质线上资源供给，更要对其进行严格规范和监管，坚决杜绝出现误导未成年人的内容，努力营造在线教育的良好生态环境。建议面向未成年人的在线教育平台、App等，不得关联网络游戏、直播等可能诱导其沉迷网络的内容，不能发布、推送含有色情、暴力等不良信息的广告。

　　网民“邓海建”表示，平台企业是第一责任人，对于在网课平台上“精心”植入的各种无关内容、低俗内容、商业内容，应该“谁生病谁吃药”，职能监管部门要“该出手时就出手”，在原则问题上一票否决。

　　网民“田建”指出，从根本上解决未成年人网课环境问题，还要在把好价值导向、创新监管策略、压实主体责任等方面研究建立长效治理机制。整治活动要强化部门协同，强化教育引导。通过课堂教学、专题教育、心理疏导等，提升学生网络素养，增强网络安全防护、信息甄别能力。尽快建立跨部门协调机制，认真总结治理经验，将好的做法常态化、好的举措政策化、好的经验制度化。

　　（记者 李奕蕾 整理）

(责编：杨曦、乔雪峰)
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