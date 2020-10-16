线上线下结合、云场景下观展 第四届航交会开幕

人民网北京10月16日电 （记者乔雪峰） 线上线下结合、云场景下观展、交易……10月15日，以“智慧创新 云享合作”为主题的第四届中国（宁波）国际航运物流交易会（云展会）在宁波开幕，此次云展会吸引了近两千家来自全国主要口岸的港航物流机构、协会、企业等参展交易。
与以往不同的是，本届线上云展会突出“国际性、先进性、实效性、引领性”，通过多媒体技术手段创新，将全球多口岸之间的交流互动，通过“全媒体”多维度的方式持续展开，将线上直播、录播、一对一视频会议、一对多圆桌论坛等技术创新手段与国际航运场景融汇创新结合。
随着近日国务院关于《中国（浙江）自由贸易试验区扩展区域方案》的印发，浙江自贸区正式扩展区域至宁波，立足全省自贸试验区“一区多片”总体布局，坚持优势互补、错位发展、整体联动，宁波片区将承担“一枢纽、三中心、一示范区”的战略功能定位。其中，发挥宁波舟山港的“硬核”作用，建设国际航运和物流枢纽成为重中之重。
开幕式上，为推动宁波国际航运和物流枢纽建设，提升航运服务能级，中国海事仲裁委员会（浙江）自由贸易试验区仲裁中心正式在宁波国际航运物流产业集聚区挂牌，挂牌后，仲裁中心将以国际化、专业化的海事法律服务帮助企业高效解决海事海商等纠纷，为浙江自贸试验区宁波片区建设发展提供专业海事法律支持。
“航运甬创谷的正式发布也将对宁波航运服务产业能级的提升起到重要推动作用。”宁波市副市长李关定表示，航运甬创谷作为加强航运金融、航运保险、航运信息、海事仲裁与法律、航运教育与培训等航运衍生要素集聚，推动宁波航运服务产业能级的提升，联合打造的航运物流衍生服务共享办公平台。
此外，宁波市口岸办和宁波舟山港集团推出的“港口通兑券”也在开幕式中发布，据悉，凡在展会期间，通过活动取得“港口通兑券”后，在宁波口岸订舱等运输费用可享受减免。
开幕式上还举行了项目签约仪式，包括浙江港联捷物流科技项目、上海国际航运研究中心宁波分中心项目、港口圈孵化器项目等7个项目在开幕式上完成签约。
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