湖南安化：从外出打工到就地就业 产业振兴巩固脱贫成果

专访湖南安化县县委副书记 周登高、湖南华益食品创始人陈义

提起湖南省安化县，这里曾是省定贫困村130个、贫困人口十多万人的国家扶贫开发工作重点县。据了解，2019年4月，湖南省人民政府批复安化县脱贫摘帽后，安化县仍落实着“一摘四不摘”的要求，通过产业扶贫方式巩固脱贫攻坚成果，引入新兴企业，助力最后五千户贫困户脱贫就业。

得益于在实践中探索出的产业扶贫模式，当地走出了一条精准产业扶贫新路子：黑茶、中药材、小水果等特色产业不仅促进了经济的发展，也成为了安化的一张张“金名片”。

日前，“人民会客厅·脱贫奔小康”系列访谈栏目采访了安化县县委副书记周登高与今年刚刚与安化县办理了签约仪式的湖南华益食品创始人陈义。采访中，周登高介绍了安化县在脱贫攻坚方面取得得可喜变化和成绩，陈义则从企业发展产业的角度谈如何助力安化县脱贫攻坚。

“一特两辅”发展特色产业

实现全县产业扶贫全覆盖

“经过这些年的努力，安化县贫困村的基础设施得到了很大的提升，老百姓的腰包也鼓了，脸上的笑容也多了。” 周登高这样评价当地的变化。

“安化是一个大县，面积位居湖南省第三，人口超过100多万，其中贫困人口就有15万多，所以产业扶贫一直被作为我们扶贫工作的一个重要的抓手。”周登高表示，近年来，安化全县整合各类资金16.66亿元，用于贫困群众发展特色产业。

他指出，全县共实施省市县乡四级重点产业项目266个，帮扶贫困群众13.2万人。鼓励和支持新型农业经营主体参与产业扶贫，对自主发展小产业的贫困户安排巩固帮扶资金6550万元，做到了全县15万多贫困人口产业扶贫全覆盖。

周登高将安化县的产业扶贫的思路概括为“一特两辅”：“一特就是安化的特色产业——茶产业，安化15万贫困人口，有四万二千多户是通过与茶有关的产业实现产业扶贫。两辅一个是中药材，一个是特色的小水果。”

虽然摘掉了“贫困县”的帽子，安化县也未松懈。据悉，今年8月，安化产业扶贫项目新增了26个，整合帮扶资金5500万元，帮扶贫困户5070人。

面临这5000多户贫困户即将摘帽的情况，深入调研之后，周登高发现，当地一些贫困户存在等、靠、要的思想。他说，安化15万多贫困人口总的来讲，脱贫奔小康的意愿都是非常强烈，但也有一小部分的老百姓仍存在“等靠要”的思想。

周登高进一步指出，安化出台了四项举措：一是加强基层的党组织建设，二是加强宣传教育，三是增加劳动信息的提供，四是也着力的引进一些这种劳动密集型企业，增加就业机遇。

引入劳动密集企业带动就地就近就业

可解决1600多人就业

“其中，湖南华益食品是安化县引进的劳动密集型企业的典型代表之一。”周登高说：“该项目是疫情后引进的首批项目之一，安化县委政府要全力以赴做好服务。”

6月23日，湖南六顺山科技发展有限公司与安化县举行签约仪式，标志着由该公司投资的湖南华益食品槟榔产业项目正式在安化县落地。

安化县委书记刘勇会在签约仪式上表示，将积极创造有利条件，坚定不移、全力支持招商引资项目建设，希望双方能够精诚合作，充分发挥各自优势，强强联合，实现产销两旺、合作共赢。

创始人陈义也提到，该项目的成立对于企业本身和安化县都是双赢的局面：“安化县的经济发展最近几年发展比较迅速，产业结构调整亦愈加优化，当地的营商环境也进一步得到改善，是产业投资发展的好地方。”

陈义说：“安化县刚刚摘掉了贫困县的帽子，目前在整个湖南省依然把脱贫以后成果的巩固作为一个很重要的工作点，而安化县是一个主战场。作为企业家，我们也应该在这个时候投身到精准扶贫的工作当中。

陈义认为，安化县为企业提供了大量的富余劳动力：“以往到过年后，县委政府就组织村民外出打工，留守老人和儿童所面临的问题更严峻。现在华益食品落户当地，需要大量的员工，以前这些在外面去打工的人都可以在当地实现就业，实现经济收入增长的同时也可以在安化安心安家落业，形成良性互补。”

陈义进一步分析了槟榔产业对当地的经济结构调整能够带来的作用。他认为，从区域特色经济不可替代性来看，当前我国槟榔产业链基本已经形成了“海南种植、湖南深加工”的格局。

据公开资料，截至2019年12月，全国槟榔产业年产值的400亿元中，湖南占了四分之三。“实际上槟榔也是我们湖南很有特色的一张名片。”

陈义提到，由于槟榔的产业链长，涉及到原料采购，辅料供应，粗加工，包装，物流等各个方面，对到当地就业拉动效果显著：“保守来讲，槟榔产业已解决了湖南当地50多万人的就业的问题，是湖南省在经济发展当中一个很重要的产业。”

从具体成果来看，华益食品在安化县投资建厂，带来了当地一千余名的就业岗位。“我们现有的一千余名员工中，雇佣建档立卡贫困人口130位，平均工资达到4000元左右，超出安化当地一般工资水平近千元，直接带动了一百多户人家脱贫。”

“可持续造血”应对返贫难题

扶贫龙头企业疫情复工率达97.5%

今年是全面建成小康社会和“十三五”规划实现之年，也是脱贫攻坚收官之年。

谈及还需克服的难题，陈义说：“进一步巩固脱贫攻坚成果，是企业要做的功课。要发展，要快速发展，形成槟榔行业规模企业，持续以产业带动就业。”陈义认为，未来三年华益食品产能预计可达到50亿，能解决4000人以上的就业人口。

关于防止返贫，陈义提到了“可持续造血”的概念——产业带动就业，就业拉动消费，同步还能促进本区域的物质和人力资本积累及基础设施的建设，改善区域整体面貌。

陈义解释称，“在基本技能方面，我们可以通过‘请进来送出去’的方式培养培训一批农民工成为我们未来企业扩张后需要的管理者；同时，随着企业的扩张，人员规模会逐步达到五六千人，这些人的吃住行都能拉动消费，带动当地的种植养殖，能够解决很多问题。”

陈义还呼吁当地企业家更进一步联盟起来，打造“共享、开放、多元、包容”的区域经济新业态。他认为，产业集聚在一起是“无机”的行为，产业联盟则是企业“有机”的联合。通过联盟的方式走联合之路，采取共同措施，保护产业良性发展。

今年是特殊的一年，但周登高对此表示乐观：“总的看，疫情对脱贫攻坚的影响正在逐步克服，不会改变脱贫攻坚大局。”他提出，经过各方面的共同努力，推进脱贫攻坚工作已取得积极进展。

截至4月30日，驻村帮扶工作力量全部到位，挂牌督战全面实施、有序推进，贫困劳动力外出务工已达去年外出务工总数的95.4%，中西部地区扶贫公益岗位安置343万贫困劳动力，扶贫龙头企业复工率97.5%、扶贫车间复工率97％、扶贫项目开工率82%。消费扶贫已实现销售323亿元。

周登高还透露，未来安化县还将继续推动产业扶贫，引入像华益食品这样的企业加入到安化的整体建设中来，进一步巩固脱贫攻坚成果。下一步的重点措施在于：强化挂牌督战、强化就业扶贫、强化消费扶贫、强化监测帮扶。

(责编：许维娜、夏晓伦)