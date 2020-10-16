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商务部：全力以赴推动自贸试验区高质量发展

2020年10月16日14:22  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京10月16日电 （孙阳）10月15-16日，全国自贸试验区高质量发展现场会在江苏省苏州市召开。商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文出席会议并讲话。

会议强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于自贸试验区建设的重要指示精神，进一步提高政治站位，把建设好自贸试验区作为增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的重要实践，将思想和行动统一到党中央、国务院决策部署上来，全力以赴推动自贸试验区高质量发展，在加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循化相互促进的新发展格局中走在前列。

王受文指出，7年多来，自贸试验区敢为人先、大胆创新，在深化改革、扩大开放、服务国家战略等方面成效显著，为构建开放型经济新体制积累了有益经验。今年以来，面对新冠肺炎疫情冲击和严峻复杂的国内外经济形势，各自贸试验区统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，多措并举解决企业用工难、防疫难、融资难等，为稳外贸稳外资发挥了重要作用。

王受文强调，面对新形势新任务，自贸试验区要牢记建设初衷，强化责任担当，锐意进取、勇于突破，在率先形成新发展格局方面加强研究探索，赋予更大改革自主权，加大对外开放压力测试力度，狠抓改革试点任务落实，持续推进制度创新和复制推广，切实守好风险底线，做好统计、宣传、培训等支撑保障工作，为稳外贸稳外资做出更大贡献，把自贸试验区建设成为改革开放新高地。

相关省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团商务主管部门，各自贸试验区管理机构以及工业和信息化部、交通运输部、人民银行、市场监管总局、贸促会等有关部门代表参加会议。

(责编：孙阳、杨曦)
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